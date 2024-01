Británia: Úmrtnosť žien počas tehotenstva je najvyššia za 20 rokov

Londýn 11. januára (TASR) - Počet žien, ktoré v Británii zomierajú počas tehotenstva alebo krátko po pôrode, dosiahol najvyššiu úroveň za uplynulých takmer 20 rokov. Vyplýva to z najnovšej štúdie zverejnenej vo štvrtok, informuje TASR na základe správy agentúr AFP a DPA.



V správe MBRRACE-UK - programu Oxfordskej univerzity na monitorovanie a objasňovanie úmrtí rodičiek a novorodencov - sa uvádza, že v rokoch 2020 až 2022 bolo zaznamenaných 13,41 úmrtia na 100.000 tehotenstiev. Štúdia ukázala, že najvyššia úmrtnosť bola u černošiek a žien zo znevýhodnených lokalít.



Ak sa vylúčia úmrtia v dôsledku ochorenia COVID-19, čo bola druhá najčastejšia príčina smrti, bolo v tomto období zaznamenaných 11,54 úmrtia na 100.000 tehotenstiev. Predstavuje to nárast úmrtnosti z 8,79 v rokoch 2017-2019, pričom ide o najvýraznejšie zvýšenie od obdobia rokov 2003-2005.



Hlavnými príčinami úmrtí žien, ktoré zomreli počas tehotenstva alebo do šiestich týždňov po pôrode, boli krvné zrazeniny. Časté boli aj srdcové choroby a úmrtia súvisiace so zlým duševným zdravím.



Odborníci v reakcii na novú správu vyzvali, aby sa starostlivosť o zdravie žien pred tehotenstvom začala chápať ako naliehavá priorita a aby sa zaistil jej inkluzívnejší a personalizovaný rozmer.