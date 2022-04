UNHCR: Utečenky z Ukrajiny by nemali byť ubytované u slobodných mužov

Londýn/Ženeva 13. apríla (TASR) - Ukrajinské utečenky v Británii by nemali byť ubytovávané u slobodných mužov, ale u rodín či párov. V súvislosti s obavami zo sexuálneho vykorisťovania na to v stredu podľa denníka The Guardian upozornil Úrad vysokej komisárky OSN pre utečencov (UNHCR).



Britská vláda spustila program Homes for Ukrajine (Domovy pre Ukrajinu), v rámci ktorého sa však utečenci a ľudia ochotní ich ubytovať musia sami spojiť a dohodnúť sa. Mnohí preto hľadajú ubytovanie prostredníctvom neregulovaných skupín na sociálnych sieťach. Viaceré ženy z Ukrajiny hlásili, že na ich žiadosti o ubytovanie im často odpisujú slobodní muži, mnohokrát so sexuálnymi narážkami či priamo ponukami.



Vládou podporovaná charitatívna organizácia Reset začala prevádzkovať vlastnú službu pre kontaktovanie osôb ponúkajúcich ubytovanie a utečencov, pripomína The Guardian. Tá však funguje len niečo vyše týždňa. Podľa UNHCR musí britská vláda zaviesť potrebné bezpečnostné opatrenia vrátane preverovanie možných poskytovateľov ubytovania.



Podľa UNHCR „by sa mohol zaviesť vhodnejší proces priraďovania, aby sa zabezpečilo, že (osamelé) ženy a ženy s deťmi sa dostanú do rodín alebo k párom, nie k slobodným mužom".



Priraďovanie bez náležitej kontroly môže viesť k ďalšiemu ohrozeniu žien, ktoré už i tak zažili traumy z vysídlenia, odlúčenia od rodiny a násilia, zdôraznil UNHCR.



Britská vláda čelí kritike verejnosti za pomalú reakciu na utečeneckú krízu, ktorá je výsledkom ruskej vojenskej agresie. Z Ukrajiny ušli už viac ako štyri milióny ľudí a Británia prijala dosiaľ len 12.000 z nich.