Británia upozornila na nedostatky pri výcviku nových ruských vojakov

Londýn 4. októbra (TASR) - Rusko je v spojitosti s veľkým počtom odvedencov vystavené záťaži a nie je schopné poskytovať všetkým týmto vojakom dostatočnú výzbroj a výcvik. Uviedlo to v utorok britské ministerstvo obrany na svojej oficiálnej webovej stránke.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň v piatok podpísal dekrét, na základe ktorého musí do povinnej vojenskej služby nastúpiť 120.000 mužov. Ide však o jesenný odvod do armády, ktorý je oddelený od mobilizácie 300.000 rezervistov, ktorú Putin oznámil ešte 21. septembra, upozorňuje britské ministerstvo obrany vo svojej pravidelnej správe.



Jesenný odvod sa začne 1. novembra, čo je o mesiac neskôr než zvyčajne. Tento posun je podľa britského ministerstva potvrdením zvýšenej záťaže, ktorá ovplyvňuje schopnosť Ruska vycvičiť a vyzbrojiť vysoký počet povolaného personálu.



Úlohy spojené s poskytnutím ubytovania, výcvikom, výzbrojou a nasadením mobilizovaného a povolaného personálu predstavujú "značnú" výzvu," uviedlo britské ministerstvo obrany. Nedostatky v oblasti administratívy a logistiky môžu podľa britskej strany úsilie Ruska naďalej oslabovať.