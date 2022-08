Británia urýchli deportáciu Albáncov, ktorí idú cez Lamanšský prieliv

Londýn 25. augusta (TASR) – Británia chce urýchliť deportáciu Albáncov nelegálne vstupujúcich do krajiny. Podľa oficiálnych štatistík tvoria najväčšiu skupinu medzi ľuďmi, ktorí sa do Spojeného kráľovstva dostávajú člnmi cez Lamanšský prieliv. Vyplýva to zo štvrtkového oznámenia britského ministerstva vnútra. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Nebezpečnú plavbu zo severného Francúzska absolvovalo za prvý polrok tohto roka celkovo 2165 Albáncov, za celý rok 2021 to bolo 815. V predošlých rokoch tvorili väčšinu azylanti z vojnových zón.



Britské ministerstvo vnútra oznámilo, že s vládou v Tirane sa dohodlo na urýchlení odsunu Albáncov, ktorých zneužívajú bezohľadní pašeráci ľudí a organizovaný zločin. Asistovať pri deportáciách budú od budúceho týždňa albánski policajti.



Britské úrady registrujú od januára do júna tohto roka celkovo 12.747 osôb, ktoré dorazili do krajiny malými plavidlami. Je to viac než dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Po Albáncoch boli najväčšími skupinami Afganci (2066), Iránci (1723) a Iračania (1573).



V júli a auguste sa počty migrantov zvýšili, čo sa pripisuje lepšiemu počasiu. Tento pondelok zaznamenala Británia príchod rekordných 1295 ľudí cez Lamanšský prieliv.



Nelegálna migrácia je v Spojenom kráľovstve horúcou politickou témou. Zakročiť proti nej sľubujú obaja kandidáti na nového lídra vládnucej Konzervatívnej strany, ktorý sa súčasne stane premiérom.