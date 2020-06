USA požiadali o vypočutie princa Andrewa v kauze Epstein

Londýn 8. júna (TASR) - Spojené štáty oficiálne požiadali o výpoveď britského princa Andrewa v súvislosti s vyšetrovaním kauzy zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke televízia ITV.



Newyorská prokuratúra príslušnú žiadosť adresovala britskému ministerstvu vnútra na základe dohovoru o vzájomnej právnej pomoci (MLAT), uvádza na svojej webovej stránke stanica NBC News. Britské ministerstvo túto informáciu nepoprelo ani nepotvrdilo.



Ak by ministerstvo vnútra v Londýne žiadosti vyhovelo, princa môžu požiadať, aby poskytol svoju výpoveď na území Spojeného kráľovstva.



Vypočutie, ktoré by nemalo prebehnúť pod prísahou, je súčasťou vyšetrovania Epsteinových sexuálnych zločinov. Celkovo 15 žien voči tomuto zosnulému finančníkovi vznieslo obvinenia zo zneužívania a iných sexuálnych deliktov.



Princ Andrew bol Epsteinov dlhoročný priateľ a prokuratúra je presvedčená, že by im mohol poskytnúť dôležité informácie. Vojvoda z Yorku však tvrdí, že počas pobytu v Epsteinových sídlach nikdy nespozoroval žiadne priestupky voči zákonom.



Americká prokuratúra podľa ITV považuje princa Andrewa v rámci prípadu skôr za svedka ako podozrivého.



Zdroj z prostredia právnych zástupcov britskej kráľovskej rodiny ITV povedal, že príslušná diskusia s americkými úradmi podlieha utajeniu. Preto sa k celej záležitosti dlhodobo odmietajú vyjadrovať.



Americký prokurátor Geoffrey koncom januára vyhlásil, že princ Andrew aj napriek svojim prísľubom pri vyšetrovaní finančníkovej kauzy vôbec nespolupracuje.



Princ Andrew (59) v novembri 2019 vyhlásil, že sa vzdáva plnenia svojich oficiálnych povinností. Kráľovná Alžbeta II. mu na to udelila príslušný súhlas. Princ si podľa svojich slov uvedomil, že jeho priateľstvo s finančníkom Epsteinom obvineným z činu súvisiaceho s pohlavným zneužívaním mladistvých "vážne narušovalo" prácu kráľovskej rodiny v mnohých organizáciách a charitách.



Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele; objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený. Vo väzení čakal na začiatok súdneho procesu za obvinenia z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete.