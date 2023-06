ÚTOK V NEMOCNICI: Muž pobodal dve osoby a zranil aj seba

Londýn 21. júna (TASR) - Pri útoku nožom v nemocnici na severozápade Londýna boli v stredu zranení traja ľudia vrátane útočníka. Uviedla to miestna polícia, ktorá vážne zraneného útočníka zadržala. TASR správu prevzala z britskej spravodajskej stanice Sky News.



Útok v nemocnici Central Middlesex bol polícii nahlásený približne o 13.18 h miestneho času (14.18 SELČ). Jedna zo zranených osôb je v kritickom stave, ďalšia je mimo ohrozenia života, spresnila polícia.



Útočníka zadržali mimo budovy nemocnice a zranenia si pravdepodobne spôsobil sám, uviedla polícia. Dodala, že jeho stav je vážny. Polícia nepredpokladá, že by išlo o teroristický útok.



Nemocnica na severozápade Londýna bola pre útok dočasne zatvorená, no v súčasnosti je znova otvorená, píše sa vo vyhlásení polície.