Británia uvalí sankcie priamo na Putina a Lavrova, rovnako ako EÚ

Londýn 25. februára (TASR) - Británia plánuje "bezodkladné" zavedenie sankcií cielených priamo na šéfa Kremľa Vladimira Putina a ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Britský premiér Boris Johnson to v piatok povedal na virtuálnom mimoriadnom summite Severoatlantickej aliancie, informuje agentúra AFP.



Johnson podľa vyjadrenia svojho hovorcu uviedol, že Británia v reakcii na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine prijme podobné sankcie ako EÚ, ktoré budú taktiež zacielené priamo na Putina a Lavrova, približuje agentúra DPA.



"Spojené kráľovstvo bezodkladne zavedie sankcie voči prezidentovi Putinovi a ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, a to nad rámci sankčného balíka, ktorý oznámilo už včera," uviedol hovorca.



Dodal, že Johnson varoval lídrov Aliancie, že "ambície ruského prezidenta" nemusia skončiť pri Ukrajine, pričom podotkol, že aktuálna situácia je reálnou "euroatlantickou krízou s globálnymi následkami".



Johnson okrem toho využil virtuálne stretnutie lídrov Aliancie na to, aby ich vyzval na podniknutie "okamžitých krokov" zameraných na odpojenie Ruska od globálneho medzibankového platobného systému SWIFT, aby tak spôsobili Kremľu "čo najväčšiu" ujmu.



Ministri zahraničných vecí EÚ v piatok pridali Putina a Lavrova na sankčný zoznam EÚ pre inváziu Ruska na Ukrajine. Na zmrazení ich aktív v európskych krajinách sa v noci na piatok dohodli prezidenti a predsedovia vlád krajín EÚ v Bruseli.



Tieto cielené opatrenia sú súčasťou rozsiahleho balíka sankcií, ktoré budú mať "masívne následky" pre Rusko a jeho sektory energetiky, financií aj dopravy, tovar s dvojakým použitím, ako aj na kontrolu vývozu, financovanie vývozu a vízovú politiku.