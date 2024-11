Británia uvalila na Rusko najrozsiahlejšie sankcie za rok a pol

Londýn 7. novembra (TASR) - Británia oznámila vo štvrtok najväčší balík protiruských sankcií za posledný rok a pol. Terčom nových postihov sú osoby zapojené do vojny na Ukrajine, ako aj africké žoldnierske skupiny a ruský agent spájaný s útokom novičkom v anglickom meste Salisbury v roku 2018. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Sankcie sa vzťahujú na dovedna 56 subjektov a jednotlivcov, pričom ich deklarovaným cieľom je uškodiť "vojnovej mašinérii... a škodlivej činnosti Ruska na celom svete", informoval britský rezort diplomacie. Medzi sankcionovanými je aj desať subjektov sídliacich v Číne, ktoré údajne dodávajú ruskej armáde techniku či súčiastky.



Väčšina z týchto sankcií sa zameriava na spoločnosti sídliace v Rusku, Číne, Turecku a Kazachstane. Londýn ich viní z toho, že Rusku pomáhajú v agresii na Ukrajine tým, že mu dodávajú techniku, mikroelektroniku či komponenty do bezpilotných lietadiel. Podľa Reuters sú medzi nimi aj firmy, o ktorých zdroje z európskych tajných služieb predpokladajú, že sa podieľajú na snahe Ruska o vytvorenie zbrojného programu v Číne.



Najnovšie postihy sú okrem toho zamerané na 11 jednotlivcov a tri súkromné žoldnierske skupiny s väzbami na Kremeľ, ktoré pôsobia v Líbyi, Mali a Stredoafrickej republike, vrátane skupiny Africa Corps.



Medzi sankcionovanými je aj agent ruskej vojenskej spravodajskej služby (GRU) Denis Sergejev, ktorého Londýn obviňuje z pokusu o vraždu bývalého ruského špióna a dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije.



Skripaľovcov našli v marci 2018 v bezvedomí na lavičke v meste Salisbury na juhu Anglicka. Otrávení boli nervovoparalytickou látkou novičok, ktorý sa pri vyšetrovaní našiel aj na kľučke vchodových dverí Skripaľovho domu v tomto meste.



Londýn z otravy a pokusu o vraždu obviňuje troch ruských agentov GRU, a to Denisa Sergejeva, Alexandra Miškina a Anatolija Čepigu, ktorí v Británii používali pseudonymy Sergej Fedotov, Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Britská polícia sa však domnieva, že všetci traja sa nachádzajú v Rusku, s ktorým Británia nemá zmluvu o vydávaní osôb. Znamená to, že prakticky neexistuje šanca dostať ich pred súd v Spojenom kráľovstve.



Pri pokuse o vraždu Skripaľovcov prišli do kontaktu s novičkom zrejme nešťastnou náhodou aj iní dvaja britskí občania, Dawn Sturgessová a jej partner Charlie Rowley. V prípade Strugessovej, ktorá na následky otravy po niekoľkých týždňoch zomrela, sa v októbri začalo v Británii tzv. verejné vypočutie. V rámci neho odznelo, že Skripaľ sa domnieva, že jeho otravu nariadil samotný šéf Kremľa Vladimir Putin.