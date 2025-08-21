Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Británia uvalila nové sankcie na Irán

Británia zmrazila majetok iránskeho ropného magnáta Hosejna Šamcháního a štyroch firiem pôsobiacich v lodnej doprave, petrochemickom a finančnom sektore.

Autor TASR
Londýn 21. augusta (TASR) - Británia vo štvrtok uvalila sankcie na jednu osobu z Iránu a štyri spoločnosti, ktoré podľa nej podporujú nepriateľské aktivity Teheránu v zahraničí, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Británia zmrazila majetok iránskeho ropného magnáta Hosejna Šamcháního a štyroch firiem pôsobiacich v lodnej doprave, petrochemickom a finančnom sektore. Zároveň Britom a britským podnikom zakázala vykonávať akékoľvek obchodné transakcie s týmito subjektmi.

Londýn tvrdí, že táto sieť napomáhala iránskej vláde k nepriateľským aktivitám v zahraničí, okrem iného snahami o destabilizáciu Spojeného kráľovstva a iných krajín vrátane Ukrajiny či Izraela.

Niektoré z týchto spoločností údajne konajú v mene alebo na pokyn Šamcháního, ktorý je obvinený z napomáhania iránskemu režimu v zahraničí. Šamchání bol v júli sankcionovaný aj Spojenými štátmi.
