Británia uvalila nové sankcie na Rusko
Autor TASR
Londýn 12. septembra (TASR) - Británia v piatok oznámila 100 nových sankcií voči Rusku, ktoré sú zamerané na lode prevážajúce ruskú ropu, ako aj na spoločnosti a jednotlivcov dovážajúcich do Ruska elektroniku, chemikálie a výbušniny používané na výrobu ruských zbraní. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Tento najnovší balík sankcií je podľa vyhlásenia britskej vlády odpoveďou na najnovšiu ruskú agresiu. Rusko v posledných mesiacoch útočí na Ukrajinu množstvom dronov, pričom pri útoku v noci na stredu došlo aj k narušeniu vzdušného priestoru Poľska. Britská vláda vo vyhlásení na svojej internetovej stránke uviedla, že Rusko použilo v júli proti Ukrajine 6500 dronov a rakiet, čo je desaťkrát viac než pred rokom.
„Potrebné sú medzinárodné kroky na zvýšenie hospodárskeho tlaku na Rusko a na prerušenie kľúčových peňažných tokov, ktoré naliehavo potrebuje na financovanie tejto nelegálnej vojny,“ uviedla britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová v piatok počas návštevy Kyjeva.
Sankcie podľa šéfky britskej diplomacie predstavujú ďalšiu fázu úsilia Británie „zvýšiť ekonomický tlak popri našej bezpečnostnej podpore“.
Nové sankcie sú zamerané na ďalších 70 lodí, ktoré Rusko podľa Británie využíva na prepravu ruskej ropy, a tiež na 30 spoločností a jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na dodávkach vybavenia pre ruskú armádu. Toto vybavenie údajne ruská armáda používa v zbraňových systémoch.
