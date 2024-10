Británia uvalila sankcie na ďalšie tankery z ruskej tieňovej flotily

Londýn 17. októbra (TASR) - Británia vo štvrtok oznámila nový balík sankcií proti ruskej tzv. tieňovej flotile. Najnovšie reštrikcie sa týkajú ďalších 18 ropných tankerov a štyroch tankerov na prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG), ako aj ruskej plynárenskej spoločnosti Rusgazdobyča, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Vo vyhlásení britského ministerstva zahraničných vecí sa uvádza, že ide o doteraz najväčší balík sankcií proti ruskej tieňovej flotile. Británia tvrdí, že svojimi najnovšími sankciami teraz zasiahla "srdce ruských energetických príjmov", ktoré pomáhajú financovať vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine.



Celkovo sa britské sankcie vzťahujú už na 47 ruských tankerov.



Agentúra AFP citovala nemenovaných odborníkov, ktorí tvrdia, že táto flotila - s nepriehľadným vlastníctvom alebo bez riadneho poistenia - umožnila Kremľu pokračovať vo vývoze ropných produktov napriek sankciám na export a zastropovaniu cien ropy.



Londýn doplnil, že plavidlá, na ktoré sa vzťahujú nové obmedzenia, prepravili za posledný rok ropné produkty v celkovej hodnote 4,9 miliardy dolárov.



Kyjevská ekonomická škola tento týždeň zverejnila svoje zistenia, z ktorých vyplýva, že objem ruskej ropy vyvážanej za pomoci tieňovej flotily sa tento rok - do júna - dokonca takmer zdvojnásobil - na 4,1 milióna barelov denne.



Spojené kráľovstvo okrem toho upozornilo, že ruská tieňová flotila predstavuje hrozbu aj pre životné prostredie, a to v dôsledku zjavného porušenia základných bezpečnostných noriem.



Podľa časopisu Politico k ekologickej havárii došlo v marci pri pobreží Škótska, kde ropa unikla z tankera Innova smerujúceho z Ruska do Indie. Škvrna mala dĺžku 23 kilometrov. Britské úrady údajne nepodnikli žiadne kroky.



Druhý incident sa odohral vo februári pri pobreží Talianska. Tanker Aruna Gulcay, ktorý sa plavil pod vlajkou Marshallových ostrovov, tam údajne na mori zanechal ropnú škvrnu dlhú 47 kilometrov. Talianska pobrežná stráž posádku plavidla nekonfrontovala. Loď neskôr zmenila meno i majiteľa.



Mimovládna organizácia SkyTruth, ktorá poskytla satelitné snímky k týmto dvom haváriám, uviedla, že došlo k najmenej deviatim prípadom úniku ropy spôsobeným tankermi z ruskej tieňovej flotily. Odborníci sa pritom domnievajú, že ide len o malú časť zo skutočného počtu incidentov. Pohyb takých plavidiel, ako je ruská tieňová flotila, je totiž mimoriadne ťažké sledovať.