Británia uvalila sankcie na firmy napojené na bojujúce strany v Sudáne

Londýn 12. júla (TASR) - Britská vláda v stredu oznámila zavedenie sankcií voči firmám, ktoré sú podľa nej napojené na strany ozbrojeného konfliktu v Sudáne. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že chce prostredníctvom sankcií zastaviť prísun financií a zbraní znepriateleným sudánskym ozbrojeným zložkám.



Prijaté reštrikcie postihujú tri spoločnosti spájané so sudánskou armádou a ďalšie tri firmy prepojené so súperiacimi polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF).



Sankcie zakazujú britským občanom, spoločnostiam a bankám spolupracovať s uvedenými subjektmi. Strany konfliktu by to malo motivovať k tomu, aby sa zapojili do mierového procesu.



"Obe strany sa v tejto úplne neopodstatnenej vojne dopustili viacnásobného porušenia prímeria," povedal britský minister zahraničných vecí James Cleverly, podľa ktorého iniciátori bojov svojim nezodpovedným konaním ničia životy miliónov ľudí.



Ťažké boje medzi sudánskou armádou a RSF vypukli v polovici apríla. Vyvolal ich dlhotrvajúci politický pat po vojenskom prevrate v roku 2021. Od vypuknutia konfliktu boli vysídlené viac než dva milióny ľudí, ktorí utiekli do iných častí Sudánu alebo do okolitých krajín.