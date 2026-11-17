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Británia uvalila sankcie na firmy stavajúce osady na Západnom brehu
Británia poznamenala, že počas štyroch rokov končiacej izraelskej vlády schválili viac osád ako za predchádzajúcich 20 rokov.
Autor TASR
Londýn 17. novembra (TASR) - Spojené kráľovstvo v utorok oznámilo uvalenie nových sankcií na spoločnosti zapojené do rozširovania nelegálnych osád na Západnom brehu Jordánu a na izraelskú aktivistickú skupinu zodpovednú za blokovanie humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia britskej vlády zverejnenom na jej webe.
Sankcie sú zamerané na osem stavebných a developerských firiem podieľajúcich sa na rozširovaní osád a izraelskú aktivistickú skupinu Cav-9 zodpovednú za organizáciu blokád s cieľom zabrániť vstupu humanitárnych konvojov do Pásma Gazy, pričom tak urobila aj v októbri.
Tento balík Londýn oznámil v reakcii na pretrvávajúcu situáciu zrýchleného rozširovania osád, ktorú vláda Izraela „nielenže odmieta obmedziť, ale ju aj umožňuje a podporuje“.
Británia poznamenala, že počas štyroch rokov končiacej izraelskej vlády schválili viac osád ako za predchádzajúcich 20 rokov. Spojené kráľovstvo „víta a podporuje“ obchodovanie s Izraelom v hraniciach takzvanej zelenej línie a dôsledne ho odlišuje od hospodárskych aktivít v izraelských osadách.
„Ochrana dvojštátneho riešenia je hlavnou prioritou tejto (britskej) vlády,“ uviedol britský minister zahraničných vecí Ed Miliband. „Preto je môj odkaz v súvislosti s E1 (projekt budovania osád na Západnom brehu Jordánu, pozn. TASR) jednoznačný. Neuchádzajte sa o zákazky, nestavajte a neprofitujte z ničenia dvojštátneho riešenia. Nebudeme sa nečinne pozerať na to, ako tí, ktorí blokujú tak veľmi potrebnú pomoc, prehlbujú neúnosné utrpenie civilistov v Gaze,“ tvrdí.
Súčasný stav na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy je podľa slov šéfa britskej diplomacie neprijateľný. Londýn je odhodlaný spolupracovať s novou izraelskou vládou a Palestínskou samosprávou s cieľom podporiť trvalý mier a bezpečnosť pre Izraelčanov aj Palestínčanov.
Ide o ďalší sankčný balík Británie zameraný na izraelské osady na Západnom brehu od septembra, keď 12 krajín vrátane Spojeného kráľovstva oznámilo zámer obmedziť obchod s osadami na okupovanom území. Tento krok odôvodnili rastúcim počtom útokov na palestínske dediny. Tucet štátov zároveň vyjadril podporu dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.
Sankcie sú zamerané na osem stavebných a developerských firiem podieľajúcich sa na rozširovaní osád a izraelskú aktivistickú skupinu Cav-9 zodpovednú za organizáciu blokád s cieľom zabrániť vstupu humanitárnych konvojov do Pásma Gazy, pričom tak urobila aj v októbri.
Tento balík Londýn oznámil v reakcii na pretrvávajúcu situáciu zrýchleného rozširovania osád, ktorú vláda Izraela „nielenže odmieta obmedziť, ale ju aj umožňuje a podporuje“.
Británia poznamenala, že počas štyroch rokov končiacej izraelskej vlády schválili viac osád ako za predchádzajúcich 20 rokov. Spojené kráľovstvo „víta a podporuje“ obchodovanie s Izraelom v hraniciach takzvanej zelenej línie a dôsledne ho odlišuje od hospodárskych aktivít v izraelských osadách.
„Ochrana dvojštátneho riešenia je hlavnou prioritou tejto (britskej) vlády,“ uviedol britský minister zahraničných vecí Ed Miliband. „Preto je môj odkaz v súvislosti s E1 (projekt budovania osád na Západnom brehu Jordánu, pozn. TASR) jednoznačný. Neuchádzajte sa o zákazky, nestavajte a neprofitujte z ničenia dvojštátneho riešenia. Nebudeme sa nečinne pozerať na to, ako tí, ktorí blokujú tak veľmi potrebnú pomoc, prehlbujú neúnosné utrpenie civilistov v Gaze,“ tvrdí.
Súčasný stav na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy je podľa slov šéfa britskej diplomacie neprijateľný. Londýn je odhodlaný spolupracovať s novou izraelskou vládou a Palestínskou samosprávou s cieľom podporiť trvalý mier a bezpečnosť pre Izraelčanov aj Palestínčanov.
Ide o ďalší sankčný balík Británie zameraný na izraelské osady na Západnom brehu od septembra, keď 12 krajín vrátane Spojeného kráľovstva oznámilo zámer obmedziť obchod s osadami na okupovanom území. Tento krok odôvodnili rastúcim počtom útokov na palestínske dediny. Tucet štátov zároveň vyjadril podporu dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.