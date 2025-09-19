< sekcia Zahraničie
Británia uvalila sankcie na gruzínskych stúpencov Putina
Spojené kráľovstvo už v apríli uvalilo sankcie na štyroch vysokopostavených gruzínskych predstaviteľov za ich úlohu pri závažnom porušovaní ľudských práv gruzínskych protestujúcich.
Autor TASR
Londýn/Tbilisi 19. septembra (TASR) - Spojené kráľovstvo v piatok uvalilo nové sankcie na gruzínskych podporovateľov ruského prezidenta Vladimira Putina pre stále pokračujúcu vojnu na Ukrajine. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters a tlačovej správy britskej vlády.
„Dva ropné tankery boli sankcionované za prepravu ruskej ropy do gruzínskeho prístavu Batumi ako súčasť tieňovej flotily. Týmto lodiam bude teraz zakázaný vstup do britských prístavov a bude im odopretý prístup do britského lodného registra,“ uviedla vláda.
Na britský sankčný zoznam pribudol politik a mediálny magnát Levan Vasadze pre zneužívanie svojich platforiem „na podporu proruských dezinformácií“ a podnikateľ a bývalý generálny prokurátor Otar Partschaladze pre „rozsiahle väzby na Rusko a na najvyššie úrovne strany Gruzínsky sen“.
Sankcie sa týkajú aj spoločností Aeza International a HeliCo Group. „Odrezávame ďalšie záchranné lano tým, že sa zameriavame na tých v Gruzínsku, ktorí podporujú Putinovu nelegálnu vojnu na Ukrajine a odrádzame ich od toho,“ vyhlásil námestník britského ministra zahraničných vecí Stephen Doughty.
Spojené kráľovstvo už v apríli uvalilo sankcie na štyroch vysokopostavených gruzínskych predstaviteľov za ich úlohu pri závažnom porušovaní ľudských práv gruzínskych protestujúcich.
„Dva ropné tankery boli sankcionované za prepravu ruskej ropy do gruzínskeho prístavu Batumi ako súčasť tieňovej flotily. Týmto lodiam bude teraz zakázaný vstup do britských prístavov a bude im odopretý prístup do britského lodného registra,“ uviedla vláda.
Na britský sankčný zoznam pribudol politik a mediálny magnát Levan Vasadze pre zneužívanie svojich platforiem „na podporu proruských dezinformácií“ a podnikateľ a bývalý generálny prokurátor Otar Partschaladze pre „rozsiahle väzby na Rusko a na najvyššie úrovne strany Gruzínsky sen“.
Sankcie sa týkajú aj spoločností Aeza International a HeliCo Group. „Odrezávame ďalšie záchranné lano tým, že sa zameriavame na tých v Gruzínsku, ktorí podporujú Putinovu nelegálnu vojnu na Ukrajine a odrádzame ich od toho,“ vyhlásil námestník britského ministra zahraničných vecí Stephen Doughty.
Spojené kráľovstvo už v apríli uvalilo sankcie na štyroch vysokopostavených gruzínskych predstaviteľov za ich úlohu pri závažnom porušovaní ľudských práv gruzínskych protestujúcich.