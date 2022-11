Británia uvalila sankcie na predstaviteľov iránskeho režimu

Londýn 14. november (TASR) - Británia uvalila v pondelok sankcie na 24 iránskych predstaviteľov vrátane jedného člena vládneho kabinetu. Londýn takýmto krokom reagoval na "násilné potláčanie" masových protivládnych protestov, ktoré v iránskych mestách vyvolalo septembrové úmrtie mladej Kurdky v policajnej väzbe. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Medzi sankcionovanými je aj iránsky minister pre informačné a komunikačné technológie Ísá Zárepúr, ako aj šéf iránskej polície na boj s kybernetickým zločinom Vahíd Mohammad Násir Madžíd a celý rad politických či bezpečnostných predstaviteľov.



"Tieto sankcie sú cielené na predstaviteľov iránskeho režimu, ktorí sú zodpovední za ohavné porušovanie ľudských práv," uviedol britský minister zahraničných vecí James Cleverly.



Británia sankcie vypracovala v spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi. Obdobné sankcie v pondelok ohlásila aj EÚ.



"Spolu s našimi (zahraničnými) partnermi sme tak iránskemu režimu vyslali jasný odkaz: násilné potláčanie protestov musí prestať a sloboda prejavu musí byť rešpektovaná," dodal Cleverly.



Na iránskeho ministra Zárepúra aj zmieneného šéfa kybernetickej polície Madžída uvalil Londýn sankcie za to, že v rámci potláčania protestov i slobody prejavu blokovali v Iráne prístup na internet vrátane platforiem ako WhatsApp či Instagram. V súlade s najnovšími sankciami majú zákaz vstupu do Británie a v krajine majú zároveň zmrazené všetky aktíva.



Irán je dejiskom masových protestov od 16. septembra, keď zomrela 22-ročná Kurdka Mahsá Amíníová, ktorú tri dni predtým zatkla mravnostná polícia za porušenie prísnych pravidiel obliekania žien. Protesty boli najskôr zamerané proti povinnému noseniu šatky či hidžábu, no postupom času sa zmenili na výzvy na ukončenie teokratického režimu v krajine. Podľa iránskych aktivistov boli už na protestoch zabité stovky demonštrantov a zadržané tisícky ďalších.