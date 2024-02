Británia uvalila sankcie na predstaviteľov trestaneckej kolónie IK-3

Londýn 21. februára (TASR) - Británia uvalila sankcie na šiestich predstaviteľov trestaneckej kolónie na Sibíri, kde minulý týždeň zomrel ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj. Oznámil to britský minister zahraničných vecí David Cameron. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Tí, ktorí sú zodpovední za brutálne zaobchádzanie s Navaľným, by si nemali robiť ilúzie - budú niesť zodpovednosť," povedal Cameron.



Na britský sankčný zoznam bol pridaný Vadim Konstantinovič Kalinin, šéf trestaneckej kolónie IK-3, a päť jeho zástupcov. V Spojenom kráľovstve im zmrazili aktíva a vzťahuje sa na nich zákaz cestovania.



Británia je prvou krajinou, ktorá uvalila sankcie v súvislosti so smrťou ruského opozičného lídra. Londýn tiež vyzval ruské úrady, aby okamžite vydali Navaľného telo rodine.



"Je jasné, že ruské úrady považovali Navaľného za hrozbu a opakovane sa ho snažili umlčať," dodal šéf britskej diplomacie.



Ruské úrady "ho v roku 2020 otrávili novičokom, uväznili ho za mierové politické aktivity a poslali ho do arktickej trestaneckej kolónie", pokračoval Cameron. Podľa jeho slov "by nikto nemal pochybovať o represívnej povahe ruského systému".



"Preto dnes sankcionujeme najvyšších väzenských úradníkov zodpovedných za jeho väzbu v trestaneckej kolónii, kde strávil svoje posledné mesiace," uzavrel.



Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov Kremľa. Podľa ruských úradov zomrel v piatok v trestaneckej kolónii IK-3, známej aj pod názvom Polárny vlk. Väzenská služba tvrdí, že 47-ročnému politikovi prišlo po vychádzke nevoľno a takmer okamžite stratil vedomie. Ruské úrady doteraz rodine neumožnili prístup k jeho telu, ani jej ho nevydali na pochovanie.