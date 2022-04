Británia uvalila sankcie na proruských separatistických lídrov

Na archívnej snímke zo 4. marca 2022 britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Foto: TASR/AP

Londýn 13. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo uvalilo v stredu sankcie na ďalších 206 ruských firiem, lídrov proruských odštiepeneckých oblastí na Ukrajine aj oligarchov. Británia zároveň avizovala, že zakáže dovoz železa a ocele z Ruska.Oznámilo to v stredu britské ministerstvo zahraničných vecí, informuje spravodajská stanica Sky News. Agentúra AFP uvádza, že Británia uvalenie týchto sankcií koordinovala s EÚ.Najnovšie britské sankcie sa zameriavajú na firmy a jednotlivcov, ktorí podporujú proruské odštiepenecké regióny na východe Ukrajiny. Je medzi nimi aj 178 proruských separatistických lídrov a predstaviteľov či šiesti ruskí oligarchovia.Medzi sankcionovanými sú napríklad Alexander Anančenko a Sergej Kozlov, ktorých britský rezort diplomacie označil za samozvaných lídrov tzv. Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky.Najnovšie postihy sa týkajú aj rodinných príslušníkov ruských oligarchov vrátane Pavla Ezubova, bratranca ruského miliardára Olega Deripasku, či Niginy Zairovej, výkonnej asistentky podnikateľa Michaila Fridmana, približuje agentúra Reuters.Marija Lavrovová, manželka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, má zakázané cestovať do Británie, kde jej bol zároveň zmrazený majetok. Sky News uvádza, že majetok bol v Británii zmrazený tiež proruskému oligarchovi Viktorovi Medvedčukovi, ako aj ruskému ropnému magnátovi a šéfovi spoločnosti Lukoil Vagitovi Alekperovovi." uviedla šéfka britskej diplomacie Liz Trussová." dodala ministerka.Reuters pripomína, že ďalšie pripravované britské sankcie by sa mali týkať aj zákazu vývozu bližšie nespresneného luxusného tovaru do Ruska.