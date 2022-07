Británia dala sankcie na ruských gubernátorov a separatistov v Donbase

Londýn 26. júla (TASR) - Británia v utorok oznámila, že v reakcii na inváziu ruskej armády na Ukrajinu uvalila sankcie na ďalších 42 osôb - ide o Kremľom dosadených predstaviteľov v Luhanskej a Doneckej oblasti, ako aj o 29 gubernátorov z rôznych regiónov Ruskej federácie.



Ako informovala agentúra Reuters, na britskom sankčnom zozname sa ocitli aj ruský minister spravodlivosti Konstantin Čujčenko a jeho námestník Oleg Sviridenko, ako i dvaja synovci ruského miliardára Ališera Usmanova, spájaného s Kremľom, na ktorého Británia uvalila sankcie už v marci.



Reuters poznamenal, že Usmanovov synovec Sarvar Ismailov bol predtým riaditeľom liverpoolskeho futbalového klubu Everton. Ministerstvo spresnili, že obaja Usmanovovi synovci - Sarvar a Sanžar - majú v Spojenom kráľovstve významné obchodné záujmy.



Britské ministerstvo zahraničných vecí spresnilo, že sankcie sa týkajú aj Ruskom dosadeného predsedu vlády samozvanej Doneckej ľudovej republiky Vitalija Chocenka a prvého podpredsedu vlády samozvanej Luhanskej ľudovej republiky Vladislava Kuznecova. Vzťahuje sa nich zákaz cestovania a zmrazenie majetku.



V zdôvodnení svojho rozhodnutia britský rezort diplomacie vysvetlil, že Chocenko a Kuznecov boli do Donbasu vyslaní, aby vykonávali ruskú politiku v celom napadnutom regióne, podporovali plány ruského prezidenta Vladimira Putina na nezákonnú anexiu väčšej časti Ukrajiny a využívali tzv. referendá na legitimizáciu okupácie.



Gubernátori ruských regiónov boli sankcionovaní za napomáhanie ruskej okupácii a pokusy o odtrhnutie územia od Ukrajiny prostredníctvom prevodu finančných prostriedkov do Doneckej a Luhanskej oblasti, dodala Británia podľa agentúry Reuters. Podobne ako Chocenko a Kuznecov, aj ruskí gubernátori majú zákaz vycestovať do Británie a ich prípadný majetok v Británii bude zmrazený.



Británia celkovo uvalila sankcie už na viac ako 1100 osôb a vyše 100 subjektov v Rusku, pričom ide o širokú škálu subjektov - od vysokopostavených podnikateľov a spoločností až po významných politikov.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová, ktorá je favoritkou na post premiéra po Borisovi Johnsonovi, vo svojom vyhlásení uviedla: "Budeme pokračovať v uvaľovaní prísnych sankcií na tých, ktorí sa snažia legitimizovať Putinovu nezákonnú inváziu, kým Ukrajina nezvíťazí".



Britská vláda tiež uviedla, že v koordinácii s Európskou úniou sa v rámci rozširovania zoznamu sankcionovaných zamerala aj na dve skupiny osôb zo Sýrie. Jedna z nich je podľa Londýna zodpovedná za nábor Sýrčanov do vojny na Ukrajine a druhá podporuje "represívny sýrsky režim", dodal Reuters.