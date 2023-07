Briti uvalili sankcie na ruských sudcov za proces proti Karovi-Murzovi

Londýn 31. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo v pondelok uvalilo sankcie na ruských sudcov a prokurátorov zapojených do "politicky motivovaného rozsudku" proti opozičnému politikovi Vladimirovi Karovi-Murzovi. Zároveň vyzvalo na prepustenie tohto britsko-ruského občana z väzenia. Informovali o tom tlačové agentúry Reuters a AFP.



Súd v pondelok odmietol odvolanie Karu-Murzu proti svojmu 25-ročnímu väzeniu, napísala ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti. Odporcu Kremľa poslal súd do väzenia už v apríli za vlastizradu a ďalšie trestné činy, pretože šíril nepravdivé informácie o ruskej armáde a bol napojený na "nežiaducu organizáciu".



Londýn oznámil, že uvalil sankcie na troch sudcov, dvoch prokurátorov a experta v úlohe svedka za rolu na "poľutovaniahodnom" verdikte. Kara-Murza je "prenasledovaný ruským režimom za svoj protivojnový postoj".



Britský minister zahraničných vecí James Cleverly vyzval na okamžité prepustenie tohto politika. "Zamietnutie odvolania Vladimira Karu-Murzu proti rozsudku za falošné obvinenia len zdôrazňuje mravnú skazenosť ruského režimu," uviedol Cleverly.



"Dnes sme uvalili sankcie na šesť ľudí spojených s jeho prípadom. Tým sme vyslali signál, že Spojené kráľovstvo nebude trpieť takéto zaobchádzanie s jedným zo svojich občanov," doplnil minister.



Londýn už predtým zaviedol sankcie na päť jednotlivcov v prípade - na sudcu, dvoch vyšetrovateľov prípadu a dvoch agentov ruskej Federálnej bezpečnostnej služby, podieľajúcich sa na zatknutí opozičného politika.



Kara-Murza má nervové ochorenie polyneuropatia (poškodenie nervových vlákien v končatinách), čo je podľa jeho právnikov dôsledok dvoch pokusov o otravu v rokoch 2015 a 2017. Ochorenie sa mu vo väzení zhoršilo, dodal jeho právnik.



V záverečnej reči na súde v apríli Kara-Murza obhajoval svoju politickú prácu a svoje výroky o napadnutí Ukrajiny neodvolal. "Nielenže nič z toho neľutujem - som na to hrdý," povedal.