Británia uvalila sankcie na šéfa sýrskej diplomacie a ďalších päť osôb

Londýn/Damask 15. marca (TASR) - O šéfa sýrskej diplomacie Fajsala Mikdáda rozšírilo britské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok zoznam osôb zo Sýrie, na ktoré Spojené kráľovstvo uvalilo sankcie za "represie voči sýrskemu ľudu".



Okrem Mikdáda sa na zozname ocitlo aj ďalších päť predstaviteľov sýrskeho vedenia veliteľa národnej gardy a osobného poradcu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab na margo rozšírenia tohto zoznamu uviedol, že cielené sankcie boli uvalené na ďalších šesť jednotlivcov blízkych Asadovmu režimu, aby za ich "útok na občanov, ktorých by mali chrániť".



V polovici januára zaradila Mikdáda na svoj sankčný zoznam aj EÚ. Sankcie eurobloku voči režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada sa tak týkajú 289 fyzických osôb, ktoré majú zákaz cestovať do EÚ a ich majetok je zmrazený. Zmrazenie aktív sa týka aj 70 právnických subjektov zo Sýrie.



Fajsal Mikdád vo funkcii šéfa sýrskej diplomacie nahradil Walída Mualima, ktorý vlani v novembri zomrel.



Mikdád je kariérny diplomat, na ministerstve zahraničných vecí začal pracovať v roku 1994 a od roku 2006 pôsobil ako námestník šéfa diplomacie.



Brusel začal s uvaľovaním sankcií na predstaviteľov sýrskeho režimu v roku 2011, a to za brutálne potlačenie protivládnych protestov. Následná občianska vojna, ktorá viedla v Sýrii k rozvratu, si vyžiadala viac ako 500.000 obetí na životoch a vysídlenie miliónov ľudí. Viacerí pozorovatelia sa pri príležitosti dnešného desiateho výročia vypuknutia konfliktu v Sýrii vyjadrili, že jej povojnová rekonštrukcia potrvá desiatky rokov.