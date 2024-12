Británia uvalila sankcie na vysokopostavených predstaviteľov Gruzínska

Londýn 19. decembra (TASR) - Spojené kráľovstvo vo štvrtok uvalilo sankcie na gruzínskeho ministra vnútra Vachtanga Gomelauria a štyroch ďalších vysokopostavených predstaviteľov krajiny. Dôvodom je porušovanie ľudských práv pri protestoch, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Sankcie koordinovala Británia so Spojenými štátmi. "Šokujúce násilie páchané na demonštrantoch, opozičných lídroch a novinároch je hrubým útokom na demokraciu a právo gruzínskeho národa uplatňovať svoje základné slobody," ozrejmil britský minister zahraničných vecí David Lammy.



Okrem ministra vnútra uvalil Londýn sankcie aj na ďalšieho predstaviteľa ministerstva a policajných šéfov. Majú zmrazený majetok na britskom území a zákaz cestovať do Veľkej Británie. Minulý týždeň Londýn zastavil podporu gruzínskych vládnych programov a obmedzil spoluprácu v oblasti obrany. Podľa vyhlásenia podkopávajú represie Tbilisi základnú zložku gruzínskej ústavy a spôsobili, že krajina je "zraniteľnejšia voči Kremľu".



Po rozhodnutí gruzínskeho premiéra Irakliho Kobachidzeho odložiť prístupové rozhovory s EÚ do konca roka 2028 vypukli koncom októbra v Tbilisi a na iných miestach Gruzínska protesty. V sporných parlamentných voľbách moc opäť získala vládnuca strana Gruzínsky sen. Polícia zadržala stovky protestujúcich a viacerí ľudia utrpeli zranenia.



Na popredných gruzínskych predstaviteľov uvalili sankcie viaceré krajiny vrátane USA či Estónska. Ich uvalenie tiež zvažovala tento týždeň Európska únia, vetovalo ich však Slovensko a Maďarsko. Členské štáty sa následne v pondelok dohodli iba na zavedení vízovej povinnosti pre držiteľov gruzínskych diplomatických pasov.