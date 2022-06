Británia uvažuje nad dodávkou ďalších protilodných rakiet Ukrajine

Oslo 15. júna (TASR) - Británia uvažuje nad poslaním ďalších protilodných rakiet Ukrajine, a to nad rámec zbraní, ktoré už sľúbila. V stredu to novinárom v nórskom Osle oznámil britský minister obrany Ben Wallace, ktorý bol návšteve severskej krajiny. Citovala ho tlačová agentúra Reuters.



V stredu sa začne v Bruseli stretnutie ministrov obrany členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) a budú diskutovať aj o možnej ďalšej dodávke zbraní Ukrajine, ktorá sa bráni proti agresii Ruska.



Wallace uviedol, že dodávka delostreleckých salvových raketových systémov (MLRS), ktoré Británia sľúbila Ukrajine, sa "už bezprostredne blíži" a že Londýn uvažuje nad zaslaním ďalších zbraní.



"Skúmame protilodné spôsobilosti z rodiny zbraňových systémov Brimstone, ktoré sú väčšie než naše doterajšie zásielky," povedal minister novinárom v Osle.



"Takisto skúmame, či môžeme darovať aj protilodné strely Harpoon ako doplnok k holandským a dánskym, hoci sú trochu odlišným variantom," dodal Wallace.



Výcvik ukrajinských vojakov sa stáva rovnako dôležitým ako posielanie zbraní a ohľadne výcviku toho treba urobiť ešte viac, povedal britský minister obrany.



"Ukrajinské sily na východe krajiny bojujú..., niektorí vojaci sú na tom fronte už 90 dní, sú vyčerpaní a v delostrelectve sú často mnohonásobne prečíslení (ruskými zbraňami)," vysvetľoval.



"Je dôležité pomáhať Ukrajine tak, aby mohla nahrádzať ľudí na frontovej línii," dodal Wallace.



Informoval tiež, na budúci týždeň pôjde do Turecka, kde bude diskutovať o teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a Sýrii, ako aj o žiadostiach Švédska a Fínska vstúpiť do NATO – čo Ankara odmieta, a takisto o vývoze obilnín z Ukrajiny.



Británia vníma Turecko ako možného garanta dohody o zriadení lodných trás, ktorými by sa odvážali obilniny z juhoukrajinského prístavného mesta Odesa.



V súvislosti so žiadosťami Švédska a Fínska o vstup do NATO je podľa Wallacea "dôležité" počúvať obavy Turecka.