Briti uviedli, že nie sú pripravení na nové opatrenia na hraniciach EÚ

Londýn 29. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo v pondelok oznámilo, že ešte nie je pripravené na kontroly na hraniciach, ktoré plánuje zaviesť Európska únia v rámci systému vstupu a výstupu (EES) s cieľom vyhnúť sa výraznejším narušeniam v prístavoch. Opatrenia podľa Británie môžu viesť k zdržaniam cestujúcich. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Seema Malhotraová z britského ministerstva vnútra na pôde parlamentu povedala, že vláda nie je spokojná s úrovňou príprav za predošlej vlády Konzervatívnej strany. Dodala, že po spustení systému sa pravdepodobne vyskytnú zdržania pre pasažierov cestujúcich do EÚ vlakmi či trajektom. Výbor britského parlamentu tento rok uviedol, že EES môže spôsobiť zdržania až 14 hodín.



EÚ by v najbližších mesiacoch mala zaviesť automatizovaný systém vstupu a výstupu EES na registráciu cestujúcich z krajín mimo EÚ vrátane Británie, píše britská vláda na svojej oficiálnej webovej stránke. Títo cestujúci prichádzajúci do schengenského priestoru budú musieť poskytnúť svoje odtlačky prstov, sken tváre a odpovedať na otázky o svojom pobyte, dodáva Reuters.



Zavedenie ESS bolo už viackrát posunuté, naposledy na žiadosť Francúzska, ktoré žiadalo odklad na obdobie po olympijských hrách v Paríži.



Malhotraová oznámila nové kroky vrátane vytvorenia dodatočných kapacít pre príslušníkov francúzskej pohraničnej stráže v britskom prístave Dover. Tá bude kontrolovať osoby na britskej pôde ešte predtým, než nastúpia na palubu či na vlak.



Malhotraová takisto žiadala Brusel, aby zaujal praktický postoj k opatreniam, ktoré zavedie, v spojitosti s dlhými čakacími dobami. Britská vláda sa tiež chystá úzko spolupracovať s Francúzskom, prístavom Dover, prevádzkovateľmi Eurotunela pod Lamanšským prielivom.