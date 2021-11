PUB ZASYPAL SNEH: Uviaznutí hostia sa tak spriatelili, že nechcú odísť

Londýn 29. novembra (TASR) - V dôsledku sneženia a vetra, ktorý v priebehu víkendu postihol severné Anglicko, sú návštevníci jedného z miestnych pubov nútení stráviť v ňom už tretiu noc po sebe.



Ako v pondelok pre stanicu BBC povedala Nicola Townsendová, majiteľka pubu Tan Hill Inn, stále nevedno, kedy bude cesta vedúca k pohostinstvu v chránenom prírodnom území Yorkshire Dales opäť prejazdná.



Približne 60 hostí tam uviazlo v piatok večer po vystúpení hudobnej skupiny, ktorá predniesla cover verzie piesní skupiny Oasis, píše agentúra DPA. Tlaková níž Arwen sa aj v ostatných častiach Británie postarala o dopravný chaos a výpadky elektriny v mnohých domácnostiach.



Návštevníci si čas krátia spievaním karaoke, vedomostnými súťažami a stolnými hrami, uviedla Townsendová. Mnohí z nich si však aj tak rezervovali v noci na sobotu ubytovanie – ostatní spali na pohovkách alebo na matracoch na zemi.



"Máme množstvo jedla," povedala pre BBC Townsendová. "Znie to trochu ako klišé, ale títo ľudia prišli ako cudzí a odchádzať budú ako priatelia," dodala. Jedna žena sa dokonca vyjadrila, že už ani nechce odísť, píše DPA.



Skupina viacerých osôb, ktoré so sebou mali bábätko, však medzičasom z pohostinstva odišla pomocou špeciálnych vozidiel.



Podávanie alkoholu uviaznutým hosťom v pube obmedzili a môžu ho dostať najskôr až popoludní, po 15.00 h, dodala Townsendová.



Na fotografiách vidno, ako sneh hnaný silným vetrom pokryl zaparkované autá i celú krčmu.



Tan Hill Inn, najvyššie položený pub Anglicka, býval často kulisou pre nakrúcanie reklám, približuje DPA. Jedna z nich bola aj o skupine návštevníkov, ktorí v dôsledku sneženia nedobrovoľne, ale príjemne strávili v pohostinstve spoločný čas. Podľa všetkého sa to – aspoň čiastočne – stalo skutočnosťou.