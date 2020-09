V Bristole premenovali koncertnú sieň, ktorá niesla meno otrokára

Londýn 23. septembra (TASR) - Koncertnú sieň Colston Hall v anglickom meste Bristol, pomenovanú po niekdajšom obchodníkovi s otrokmi Edwardovi Colstonovi, premenovali na Bristol Beacon. Oznámila to v stredu nadácia Bristol Music Trust, ktorá sieň vlastní.



K rozhodnutiu došlo po zdĺhavých konzultáciách s tisíckami miestnych obyvateľov, uvádza tlačová agentúra AFP.



Koncertnú sieň, ktorá momentálne prechádza rekonštrukciou za 53 miliónov eur, postavili takmer 150 rokov po Colstonovej smrti. Plán na jej premenovanie vznikol po tom, ako začiatkom júna na pozadí celosvetového hnutia proti rasizmu Black Lives Matter strhli demonštranti v Bristole Colstonovu sochu.



Tamojšia hudobná skupina Massive Attack odmietala už aj predtým v tejto sále vystupovať z dôvodu jej názvu, hoci samotná stavba priamu súvislosť s Edwardom Colstonom nemá.



"Nemôžeme byť už dlhšie pamätníkom niekoho, kto zohrával takú významnú úlohu v obchodovaní s otrokmi," uviedla nadácia Bristol Music Trust.



Ďalšie inštitúcie v meste vrátane dvoch škôl v dôsledku nedávnych protestov taktiež prehodnocujú svoju súvislosť s touto historickou osobnosťou.



Colston, ktorý žil v rokoch 1636–1721, pochádzal zo zámožnej anglickej obchodníckej rodiny. V roku 1680 začal pracovať pre spoločnosť Royal African Company (RAC), ktorá mala v tom čase monopol na obchodovanie so západoafrickými otrokmi.



Spoločnosť RAC podľa historikov predala v rokoch 1672 až 1689 do karibskej oblasti, ako aj do Severnej a Južnej Ameriky približne 100.000 otrokov zo západnej Afriky.



Colston si neskôr napravil reputáciu ako filantrop, ktorý finančne podporoval školy a nemocnice v Bristole i Londýne. Jeho 5,5 metra vysoká bronzová socha stála v centre Bristolu od roku 1895.



Britská ministerka vnútra Priti Patelová strhnutie sochy označila za "absolútne nehanebný" čin a miestna polícia prisľúbila, že incident prešetrí.