Počet úmrtí v brtiských domovoch dôchodcov sa zvyšuje

Londýn 28. apríla (TASR) – V domovoch dôchodcov v Británii zomrelo na následky ochorenia COVID-19 za dva týždne 4343 ľudí. Vyplýva to z utorňajších údajov Národného štatistického úradu, informuje spravodajská televízia Sky News.



V Anglicku a vo Walese zaznamenali v týždni končiacom 17. aprílom v zariadeniach pre seniorov dovedna 3096 obetí, čo je o 2053 viac než ich evidovali týždeň predtým.



Celkový počet úmrtí v domovoch starostlivosti bol v 16. týždni dosiahol 7316, je to o 2389 viac ako v 15. týždni, takmer dvojnásobne viac než v 14. týždni a takmer trikát viac ako v 13. týždni.



Údaje Národného štatistického úradu zahŕňajú všetky úmrtia v Anglicku a vo Walese, pri ktorých sa na úmrtnom liste spomína koronavírus, bez ohľadu na to, či ľudia nákaze podľahli v nemocniciach alebo doma. Uvedené údaje sú teda vyššie než uvádzajú zdravotnícke orgány, keďže tie evidujú len úmrtia v nemocniciach.



Približne 28 percent všetkých úmrtí v zariadeniach pre dôchodcov, ku ktorým došlo v týždni končiacom sa 17. apríla, súvisí s novým koronavírusom SARS-CoV-2. V tom istom týždni bolo ochorenie COVID-19 uvádzané ako príčina smrti pri 39 percentách všetkých prípadov v Anglicku a vo Walese.