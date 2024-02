V britských doplňujúcich voľbách zvíťazili labouristi

Londýn 16. februára (TASR) - Britská hlavná opozičná Labouristická strana zvíťazila v štvrtkových doplňujúcich voľbách v dvoch anglických volebných obvodoch, v ktorých tradične dominovala vládna Konzervatívna strana. Britský premiér Rishi Sunak tak stratil dve parlamentné kreslá v prospech opozície, informuje v piatok TASR podľa správy agentúry AFP.



Vo volebnom obvode Wellingborough v grófstve Northamptonshire zvíťazila labouristická kandidátka Gen Kitchenová. Nahradí tak konzervatívca Petera Bonea, ktorého odvolali voliči pre tvrdenia o šikanovaní a nevhodnom sexuálnom správaní voči jeho členovi štábu. Bone takéto konanie popiera.



Víťazom v obvode Kingswood v grófstve Gloucestershire sa stal labourista Damien Egan. Jeho konzervatívny predchodca Chris Skidmore na svoj post rezignoval, pretože nesúhlasil s politikou Sunaka v oblasti ťažby ropy a plynu v Severnom mori.



Od parlamentných volieb v roku 2019 ide v poradí už o deviatu a desiatu prehru konzervatívcov v doplňujúcich voľbách. Sunakova vláda tak zaznamenala najviac porážok v doplňujúcich voľbách spomedzi všetkých konzervatívnych vlád od druhej svetovej vojny.



"Fantastické výsledky volieb v Kingswoode a Wellingborough ukazujú, že ľudia chcú zmenu a sú pripravení veriť, že ju prinesie zmenená Labouristická strana," uviedol jej líder Keir Starmer na sociálnej sieti X.



Sunak, ktorého Konzervatívna strana je pri moci od roku 2010, musí vypísať dlho očakávané parlamentné voľby do konca januára 2025. Začiatkom januára vyhlásil, že sa uskutočnia v druhej polovici tohto roka.



Všeobecne sa očakáva, že konzervatívci, ktorí mali za 14 rokov päť lídrov a premiérov, v najbližších voľbách prehrajú a odovzdajú moc opozičnej Labouristickej strane.



Rishi Sunak tak po najnovších porážkach v doplňujúcich voľbách čelí ešte väčšiemu politickému tlaku aj vzhľadom na to, že správa z decembra odhalila, že Spojené kráľovstvo vstúpilo koncom minulého roka do ekonomickej recesie.