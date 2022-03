V dôsledku zanedbanej starostlivosti zomrelo v Británii 201 bábätiek

Londýn 30. marca (TASR) - V dôsledku zanedbania zdravotnej starostlivosti v britských pôrodniciach za posledných 20 rokov zomrelo 201 bábätiek a deväť rodičiek. Podľa správy z vyšetrovania sa týmto úmrtiam dalo predísť. TASR správu prevzala od stanice Sky News.



Z celkového počtu bolo 131 detí mŕtvych už pri pôrode a 70 zomrelo krátko po ňom. V 94 prípadoch bábätká utrpeli neodvrátiteľné ujmy na zdraví, vrátane poškodenia mozgu v dôsledku nedostatku kyslíka pri pôrode.



Vyšetrovanie v pôrodniciach patriacich do zdravotného systému NHS Trust v mestách Shrewsbury a Telford odhalilo, že za úmrtia novorodencov zdravotníci často obviňovali matky. Pozostalým po mŕtvych rodičkách povedali vo viacerých prípadoch to isté.



Nezávislé vyšetrovanie, ktoré viedla pôrodná asistentka Donna Ockendenová, preskúmalo 1592 prípadov. Väčšina z incidentov sa odohrala medzi rokmi 2000 a 2019. Zistilo sa, že pôrodnice uprednostňovali prirodzené pôrody, cisárske rezy vykonávali len veľmi neochotne, čo viedlo k viacerým úmrtiam detí.



Podľa Sky News zdravotníci nedokázali správne zhodnotiť riziko a poučiť sa z predchádzajúcich omylov.



"V záverečnej správe sme zdôraznili, ako sa jednotlivé chyby dookola opakovali. Dôvody sú jasné – nedostatok personálu, doškoľovania, chyby vo vyšetrovaní a riadení NHS a takisto neochota vypočuť si rodinných príslušníkov. Šokujúce je, že za dve desaťročia si tieto prípady v rámci NHS nikto nevšímal," vyhlásila Ockendenová.



Dodala, že do budúcnosti je potrebné prestať s výhovorkami. Za starostlivosť o rodičky a novorodencov musia podľa nej niesť zodpovednosť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.



Podľa rodín obetí môžu byť výsledky vyšetrovacej správy prelomovým bodom pre pôrodnícku starostlivosť v celej Británii.