V Lamanšskom prielive zadržali 223 migrantov

Londýn 8. septembra (TASR) - Viac než 200 migrantov zadržala v pondelok v oblasti Lamanšského prielivu britská pohraničná polícia, informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Britské ministerstvo vnútra potvrdilo, že 223 migrantov vyzdvihli z 18-tich malých plavidiel neďaleko pobrežia v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka.



Francúzske úrady zastavili ďalších osem lodí so 106 ľuďmi. V nedeľu na územie Spojeného kráľovstva prišlo 21 migrantov a ďalších šesť ľudí zachránilo Francúzsko.



Britský premiér Boris Johnson minulý týždeň povedal, že Británia sa stala "cieľom a magnetom pre tých, ktorý zneužívajú zraniteľných ľudí".



V auguste prišlo na územie Británie viac než 1468 migrantov, hoci britská ministerka vnútra Priti Patelová avizovala, že Lamanšský prieliv pre migrantov uzavrie, píše BBC.



"Tieto plavby cez prieliv umožňujú kriminálnici, ktorí sú ochotní riskovať životy ľudí za peniaze," povedal Dan O'Mahoney, ktorí má na starosti boj proti nelegálnym príchodom migrantov.



Francúzsko je podľa neho bezpečná krajina s plne funkčným azylovým systémom a ľudia na úteku "môžu a mali by žiadať o azyl tam".



Francúzske úrady sú podľa neho takisto odhodlané zastaviť migrantov, ktorí sa chcú dostať cez Lamanšský prieliv do Británie.