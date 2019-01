V Londýne štrajkujú zamestnanci palácov, chcú vyššie dôchodky

Zamestnanci vedú spor s charitatívnou organizáciou Historic Royal Palaces (Historické kráľovské paláce, HRP), ktorá sa stará o neobývané paláce v Británii.

Londýn 22. januára (TASR) - Zamestnanci londýnskeho Toweru i paláca Hampton Court, vrátane príslušníkov čestnej stráže, ktorí sú známi pod označením Beefeaters, vstúpili v utorok ráno do štrajku. Dôvodom sú spory ohľadne výšky dôchodkov.



Informovala o tom agentúra AP s tým, že obe turistami vyhľadávané atrakcie v Londýne ostali aj napriek protestom v utorok otvorené, fungovali však v spomalenom režime. Ide už o druhý takýto protest za ostatné dva mesiace.



Tower bol rezidenciou anglických panovníkov, slúžil aj ako väzenie a od roku 1303 je aj kráľovskou klenotnicou, v ktorej sú uchovávané korunovačné klenoty. Od roku 1988 je Tower of London ako symbol britskej monarchie zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V Londýne patrí k turistami najvyhľadávanejším miestam.



Hampton Court Palace je pôvodný královský palác v londýnskom obvode Richmond.