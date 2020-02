V mešite v centre Londýna pobodali muezína

Londýn 20. februára (TASR) – Polícia dnes zatkla muža, ktorý údajne v mešite v centre Londýna pobodal počas popoludňajších modlitieb muezína - sedemdesiatnika. Zraneného previezli do nemocnice. Zadržaný je podozrivý z pokusu o vraždu, napísala agentúra DPA.



Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že incident jej nahlásili približne o 15:10 miestneho času. Na mieste zatkla muža "pre podozrenie z vraždy". Zraneného, zrejme muezína, previezli do nemocnice s bodnými ranami.



"Muž - sedemdesiatnik bol zranený. Jeho stav bol vyhodnotený ako život neohrozujúci," uviedla Metropolitná polícia, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.



Na internete sa medzičasom objavili fotografie zachytávajúce policajtov pri tom, ako mužovi - belochovi nasadzujú putá v Londýnskej ústrednej mešite pri parku Regent's Park, ktorá je jednou z najznámejších mešít britskej metropoly. Svedkovia incidentu tvrdili, že útočník "mal londýnsky prízvuk".



"Je veľmi znepokojujúce vidieť, že muž - beloch sa v čase bohoslužieb dostal do mešity v Regent's Park a muezína bodol do krku," napísal na Twitteri hovorca Moslimskej rady Británie Miqdaad Versi. Dodal, že momentálne čaká na "nezávislé overenie" podrobností tohto útoku.



Polícia incident neoznačila za teroristický útok, hoci ho prešetruje protiteroristické jednotka, informuje stanica Sky News. V mešite, ktorá patrí k jedeným z najväčších v Británii, bolo podľa tohto média v čase incidentu približne 300 ľudí.