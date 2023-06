V Nottinghame našla polícia tri mŕtve telá

Londýn 13. júna (TASR) - Polícia v meste Nottingham na severe Anglicka v utorok našla tri mŕtve telá. Ďalšie tri osoby utrpeli v Nottinghame zranenia po tom, ako do nich vrazila dodávka. Polícia sa domnieva, že oba incidenty spolu súvisia a zadržala podozrivého muža. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Šéfka miestnej polície Kate Meynellová priblížila, že dve obete našli policajti na inej ulici, ako tretiu. "Ide o hroznú a tragickú udalosť, ktorá si vyžiadala životy troch ľudí," povedala.



Vyšetrovanie je v počiatočných fázach, tím vyšetrovateľov sa snaží zistiť, čo presne sa stalo, dodala. Polícia zadržala 31-ročného muža pre podozrenie z vraždy, napísal denník The Guardian.



K incidentom došlo v centre Nottinghamu. V meste bola dočasne pozastavená električková doprava.



"Moje myšlienky sú so zranenými a s rodinami i blízkymi tých, ktorí prišli o život," napísal britský premiér Rishi Sunak v príspevku na sociálnej sieti. Zároveň poďakoval polícii a záchranárom za ich reakciu na tento "šokujúci incident". Dodal, že o vývoji je priebežne informovaný.



Nottingham leží asi 190 kilometrov severne od Londýna, žije tam približne 350.000 ľudí.