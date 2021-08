Británia ukončí evakuačnú operáciu v Afganistane

Londýn/Kábul 28. augusta (TASR) - Posledné evakuačné lety Británie odletia z letiska v afganskej metropole Kábul v sobotu ešte predtým, ako Británia z Afganistanu stiahne svojich vojakov. Britom sa z Afganistanu však nepodarí evakuovať všetkých Afgancov, ktorí mali oprávnenie s nimi odletieť. V sobotu to oznámil náčelník generálneho štábu britských ozbrojených síl generál Nick Carter, informovala agentúra AFP.



"Blížime sa ku koncu evakuácie, ktorú ukončíme v priebehu dnešného dňa... Na odlet čaká ešte niekoľko civilných lietadiel, je ich však len veľmi málo," uviedol Carter. Ten dodal, že po evakuácii civilistov bude potrebné na zostávajúcich lietadlách z Afganistanu vyviesť aj príslušníkov britskej armády.



Podľa Cartera bola evakuačná operácia tak "úspešná, ako to len v daných podmienkach bolo možné".



"Je zdrvujúce, že sme neboli schopní (z Afganistanu) dostať preč všetkých," vyhlásil Carter, podľa ktorého ostali v Afganistane "stovky" Afgancov, ktorí spĺňali podmienky na to, aby mohli byť evakuovaní britskými zložkami. Mnohí z nich sa však podľa neho obávali cesty na letisko, pretože tá bola príliš nebezpečná. Carter dodal, že v prípade, ak sa týmto Afgancom podarí nejakým spôsobom z Afganistanu odísť, budú v Británii vítaní.



Britský premiér Boris Johnson v piatok taktiež vyhlásil, že po tom, ako sa evakuačná operácia zakončí, spraví Británia všetko preto, aby pomohla Afgancom, ktorých sa z krajiny nepodarilo evakuovať.



Britské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že z Afagnistanu sa im počas uplynulých 14 dní podarilo evakuovať viac ako 13.000 ľudí. Rezort obrany však zároveň prestal vyzývať ľudí k evakuácii a zameral sa najmä na evakuáciu britských občanov, píše AFP.