Experti: Existujúce vakcíny by mali chrániť aj proti variantu omikron

Londýn 28. novembra (TASR) - Existujúce vakcíny by mali chrániť pred vážnym priebehom ochorenia aj v prípade nového variantu koronavírusu omikron. Pre BBC to uviedli experti z oblasti mikrobiológie a imunológie.



Profesor Calum Semple vyjadril presvedčenie, že variant omikron nie je žiadnou "katastrofou" a že niektorí ľudia celú situáciu "ohromne zveličujú". Semple pôsobí na univerzite v Liverpoole a je členom poradného orgánu britskej vlády pre núdzové situácie (SAGE).



Existujúce vakcíny by podľa neho mali poskytovať dostatočnú ochranu pred vážnym priebehom covidu aj v prípade nákazy variantom omikron. Profesor však napriek tomu podporuje preventívne cestovné obmedzenia, ktoré v reakcii na šírenie nového variantu zaviedla Británia.



"Imunita z očkovania by vás mala ochrániť pred vážnym priebehom ochorenia," povedal Semple. U zaočkovaných sa podľa neho v prípade nákazy môže vyskytnúť bolesť hlavy alebo prechladnutie. Vakcína však výrazne znižuje pravdepodobnosť hospitalizácie či umiestnenia na jednotku intenzívnej starostlivosti a podľa neho tak tomu bude aj v budúcnosti.



Profesor Andrew Pollard, riaditeľ vedeckej skupiny z Oxfordskej univerzity, takisto uviedol, že existujúce očkovacie látky by mali zabrániť vážnemu priebehu covidu aj v prípade nákazy variantom omikron.



Zdôraznil pritom, že väčšina mutácií variantu omikron je podobná mutáciám, ktoré boli zistené na už na predchádzajúcich variantoch koronavírusu. Na potvrdenie účinkov vakcín proti omikronu je však podľa Pollarda potrebné ešte niekoľko týždňov počkať.



Nový variant omikron po prvý raz hlásili tento týždeň z Juhoafrickej republiky (JAR). Odvtedy ho zaznamenali aj v ďalších krajinách v južnej časti Afriky, v Hongkongu, Izraeli i v Belgicku. Viaceré krajiny v súčasnosti prijímajú opatrenia v oblasti cestovania s cieľom zabrániť šíreniu tohto variantu.



Británia pre obavy z variantu omikron umiestnila na tzv. červený zoznam celkovo už desať juhoafrických krajín, a to Juhoafrickú republiku, Namíbiu, Zimbabwe, Botswanu, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Angolu, Mozambik, Malawi a Zambiu. Takéto zaradenie znamená, že od nedele 05.00 h SEČ, sa budú musieť všetci cestujúci z týchto krajín izolovať po príchode do Británie desať dní v hoteli.