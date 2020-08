Van Morrison skritizoval koronavírusové obmedzenia ako pseudovedu

Londýn 25. augusta (TASR) – Severoírsky spevák Van Morrison verejne odsúdil pseudovedu v súvislosti s novým druhom koronavírusu a vyvíja úsilie na manifestáciu hudobníkov v rámci kampane zameranej na obnovenie koncertných podujatí s plnou kapacitou publika. Informoval o tom v utorok denník The Guardian.



Van Morrison na svojej oficiálnej webovej stránke spustil kampaň na záchranu živej hudby, tvrdiac, že podujatia, na ktorých sa uplatňuje spoločenský odstup, nie sú ekonomicky životaschopné.



„Vyzývam svojich kolegov - spevákov, hudobníkov, spisovateľov, producentov, promotérov a ďalších v danom priemysle, aby so mnou bojovali proti tomuto problému. Prihláste sa, postavte sa a bojujte proti tejto pseudovede a vyjadrite sa," povedal Van Morrison.



Spevák plánuje v septembri odohrať v Anglicku niekoľko koncertov pri dodržaní spoločenského odstupu, ale podľa vlastných slov to neznamená, že súhlasí s reštrikciami zameranými na obmedzenie šírenia pandémie COVID-19, ktorá si vo svete vyžiadala už viac než 800 000 životov.



„Toto nie je gesto vyhovenia alebo súhlasu so súčasným stavom; ide o to, aby som svoju skupinu dostal opäť do chodu a vyhol sa skľúčenosti. Potrebujeme hrať pred plným publikom," zdôraznil Van Morrison.



Hudobník, ktorého povýšili do rytierskeho stavu v roku 2016, je držiteľom dvoch cien Grammy. Počas svojej kariéry, ktorá sa začala v 50-tych rokoch, si získal celosvetovú priazeň tvorbou kombinujúcou blues, rock, jazz, soul a ďalšie hudobné žánre.