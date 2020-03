Verejná doprava bude v Británii obmedzená

Londýn 20. marca (TASR) - Osobná železničná a autobusová doprava v Spojenom kráľovstve bude v súvislosti so šírením koronavírusu obmedzená. Informovala v piatok televízia Sky News.



Opatrenia, na ktorých sa dohodla britská vláda a železniční dopravcovia, budú realizované postupne od pondelka.



Zmeny ovplyvnia aj metro i diaľkové a prímestské autobusy. Prevádzkovatelia týchto služieb zaznamenali totiž znížený dopyt a nedostatok personálu.



Dôležité dopravné spojenia zostanú zachované, aby sa ľudia dostali do práce alebo k lekárovi.



Britské ministerstvo dopravy podľa Sky News oznámilo, že dopyt v oblasti železničnej dopravy klesol, odkedy premiér Boris Johnson občanom odporučil, aby necestovali, ak to nie je nevyhnutné.



Minister dopravy Grant Shapps povedal, že vláda podniká rozhodné kroky s cieľom chrániť verejnosť, čo zahŕňa dočasné obmedzenie cestovania. Zároveň sa snaží zabezpečiť, aby sa kľúčoví zamestnanci dostali do práce a mohli udržiavať chod krajiny. Shapps dodal, že ide o pracovníkov záchranných služieb, polície, hasičov a Národnej zdravotnej služby (NHS).



Podobné opatrenia v oblasti dopravy zavedú aj Škótsko a Wales. Obmedzenia začalo od piatku zavádzať aj londýnske metro (Tube). Celkovo má byť uzavretých až 40 staníc. Prevádzku obmedzila aj medzinárodná železničná spoločnosť Eurostar a zrušila spojenia z Londýna do Amsterdamu, Paríža, francúzskych Álp a zábavného parku Disneyland vo Francúzsku.