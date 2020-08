Británia verí, že sa dohodu s EÚ podarí uzavrieť v septembri

Brusel 13. augusta (TASR) - Spojené kráľovstvo dúfa, že sa už v septembri podarí uzavrieť pobrexitovú dohodu o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Britániou. Uviedol to vo štvrtok hlavný britský vyjednávač David Frost, ktorého citovala agentúra Reuters.



Frost sa na budúci týždeň opätovne stretne s vyjednávačom EÚ pre pobrexitové vzťahy s Britániou Michelom Barnierom. Doterajšie kolá rokovaní, ktoré sa konajú striedavo v Bruseli a Londýne, zatiaľ nepriniesli zásadný pokrok.



"Tak ako neustále hovoríme, nehľadáme špeciálnu alebo jedinečnú dohodu. Chceme dohodu, ktorá bude v podstate dohodou o voľnom obchode, akú má EÚ s inými spriatelenými krajinami, napríklad s Kanadou," uviedol Frost na svojom účte na Twitteri.



Londýn však však podľa neho nebude v rámci rokovaní s EÚ akceptovať nič, čo by mohlo ohroziť zvrchovanosť Spojeného kráľovstva v oblasti legislatívy, súdov či rybolovu. Taktiež však nemieni nijakým spôsobom ohrozovať integritu jednotného trhu EÚ, zdôraznil Frost.



Rozhovory o budúcej dohode okrem iného komplikuje požiadavka Bruselu, aby Spojené kráľovstvo výmenou za dohodu o voľnom obchode aj naďalej uplatňovalo niektoré pravidlá Únie v oblasti hospodárskej súťaže, životného prostredia či zdaňovania. Británia naopak trvá len na klasickej obchodnej dohode bez ďalších podmienok.



Ak sa do konca decembra tohto roku nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, od 1. januára 2021 sa ich vzájomné obchodné vzťahy budú riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).