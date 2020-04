Veterán, ktorý robil v Británii zbierku, oslavuje sté narodeniny

Londýn 30. apríla (TASR) – Britský veterán Tom Moore, ktorý vďaka originálnej kampani vyzbieral pre štátny zdravotnícky systém NHS viac ako 28 miliónov libier, dnes oslávil svoje sté narodeniny. Informujú o tom britské médiá.



Veterán druhej svetovej vojny v hodnosti kapitána bol pri tejto príležitosti menovaný za čestného plukovníka.



Moore, ktorý narodeniny oslavoval u seba doma s najbližšou rodinou, dostal z celého Spojeného kráľovstva desaťtisíce narodeninových pohľadníc. Blahoželala mu aj britská kráľovná Alžbeta II., jeho "hrdinské úsilie" ocenil i premiér Boris Johnson.



Súčasťou osláv bol aj prelet letky historických lietadiel britského Kráľovského letectva.



Tom Moore označil svoje sté narodeniny za "výnimočné" - najmä pri takom veľkom množstve gratulantov.



Moorea v priebehu niekoľkých dní spoznalo celé Spojené kráľovstvo. Rozhodol sa totiž splniť výzvu, vďaka ktorej vyzbieral pre zdravotnícky personál v prvej línii milióny libier. Cieľom výzvy bolo do dňa svojich 100. narodenín stokrát prejsť svoju 25 metrov dlhú záhradu s pomocou chodúľky, ktorá ho podopiera pri kráčaní. Podarilo sa mu to 16. apríla.



Mooreovi vyjadrili podporu a obdiv mnohé britské osobnosti vrátane princa Williama, ktorý povedal, že sa preňho stal "absolútnou legendou". V snahe pokračovať vo svojom úsilí Moore neskôr znovu naspieval aj s ďalšími umelcami verziu známej piesne You'll Never Walk Alone, ktorá sa dostala na prvé miesto v rebríčku UK Singles Chart. Stal sa tak najstarším človekom, ktorý sa umiestnil na vrchole tejto hitparády.