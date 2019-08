Viac ako 100 poslancov žiada Johnsona, aby okamžite zvolal parlament

Krajina podľa poslancov čelí stavu núdze a parlament musí byť zvolaný teraz v auguste a zasadať pravidelne do 31. októbra.

Londýn 18. augusta (TASR) - Viac ako 100 poslancov Dolnej snemovne britského parlamentu z rôznych politických strán požiadali v liste premiéra Borisa Johnsona, aby v súvislosti s brexitom okamžite zvolal parlament. Informoval o tom v nedeľu webový portál The Independent.



Krajina podľa poslancov čelí stavu núdze a parlament musí byť "zvolaný teraz v auguste a zasadať pravidelne do 31. októbra". V britskom parlamente sú od 20. júla letné prázdniny a poslanci majú do lavíc znovu zasadnúť 3. septembra, pripomína agentúra AFP. Británia má Európsku úniu (EÚ) opustiť 31. októbra.



"Naša krajina je na pokraji hospodárskej krízy, zatiaľ čo sa rútime smerom k brexitu bez dohody," napísali poslanci v liste a dodali, že odchod Británie bez dohody bude mať následky na zásoby potravín a liekov, hospodárstvo krajiny, pracovné miesta, verejné financie i univerzity.



Brexit bez dohody podľa nich takisto ohrozuje dôležitú spoluprácu v oblasti bezpečnosti, ktorej cieľom je chrániť krajinu pred zločincami a teroristami.



Medzi signatármi listu sú aj členovia Konzervatívnej strany Guto Bebb a Dominic Grieve, ktorí nesúhlasia s brexitom bez dohody. List podpísali aj členovia Labouristickej strany, Škótskej strany nezávislosti (SNP), Liberálnych demokratov, Waleskej strany (Plaid Cymru) a strany Change UK.



Poslanci podľa The Independent takisto vyjadrili námietky s populistickými spôsobmi premiéra a konaním jeho poradcu Dominica Cummingsa.



Spojené kráľovstvo smeruje k ústavnej kríze a konfrontácii s EÚ, keď premiér Johnson opakovane vyhlásil, že krajina 31. októbra odíde z Únie bez dohody, pokiaľ nebude EÚ súhlasiť s opätovným prerokovaním podmienok vystúpenia, píše agentúra Reuters.



Po viac ako troch rokoch, počas ktorých brexit dominuje záležitostiam EÚ, lídri Únie opakovane odmietli znovu otvoriť dohodu o vystúpení Británie zahŕňajúcu aj tzv. írsku poistku, ktorú Johnsonova predchodkyňa Theresa Mayová vyrokovala v novembri.



Johnson sa budúci týždeň stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a podľa britských médií im povie, že parlament v Londýne nemôže zastaviť brexit bez dohody - a ak sa má zabrániť takémuto vývoju, musí byť vyrokovaná nová dohoda s EÚ.