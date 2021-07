Viac ako 6 miliónov občanov EÚ požiadalo o právo na pobyt v Británii

Londýn 2. júla (TASR) - Britská vláda v piatok oznámila, že dostala viac ako šesť miliónov žiadostí od občanov Európskej únie, ktorí v rámci pobytového programu pre občanov EÚ požiadali o právo na pobyt, prácu a prístup k sociálnemu zabezpečeniu aj po vystúpení tejto ostrovnej krajiny z Únie. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.



"Viac ako šesť miliónov žiadostí programu možno považovať za nevídaný úspech. Mám veľkú radosť z toho, že sme zabezpečili právo takémuto množstvo občanov EÚ – našim priateľom, susedom a rodinným príslušníkom," vyhlásili britská ministerka vnútra Priti Patelová.



Žiadosti bolo možné podávať do 30. júna. Podľa britského ministerstva vnútra ich pritom v poslednom mesiaci pred uzatvorením programu prišlo až 400.000.



Z podaných žiadostí bolo už 5,45 milióna uzavretých a 570.000 čaká na vybavenie. Práva týchto ľudí sú však chránené až do momentu, kým sa o ich žiadostiach nerozhodne. Tí, ktorí žiadosť podať nestihli, dostanú neskôr ešte dodatočne možnosť tak urobiť.



Počet zamietnutých žiadostí zatiaľ nie je známy. Britská vláda však opakovane uviedla, že sa bude európskym občanom snažiť udeliť štatút a nie hľadať dôvody, pre ktoré by žiadosť zamietla.



Pobytový program pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme) predstavili v marci 2019 v rámci plánu Spojeného kráľovstva na vystúpenie z Európskej únie. Tento program zabezpečuje pre občanov EÚ žijúcich v Británii dodržiavanie ich práv, ako aj prístup k zdravotnej starostlivosti v krajine. Občanom EÚ, ktorí si vrámci tohto programu nepodali žiadosti, teraz môže hroziť deportácia, kedže Británia už viac nie je súčasťou Európskej únie.



Podobný program predstavili aj v členských krajinách EÚ, v ktorých žije približne jeden milión britských občanov.