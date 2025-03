Británia víta pokrok smerom k prímeriu medzi Ruskom a Ukrajinou

Londýn 19. marca (TASR) - Británia víta "pokrok", ktorý dosiahol americký prezident Donald Trump pri rokovaniach o prímerí na Ukrajine po telefonáte so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Uviedla to v utorok hovorkyňa kancelárie britského premiéra Keira Starmera na Downing Street, píše TASR podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.



"Tento proces musí viesť k spravodlivému a trvalému mieru pre Ukrajinu," povedala hovorkyňa po telefonáte Trumpa a Putina. "Budeme stáť pri Ukrajine tak dlho, ako bude potrebné, aby sme zabezpečili, že Rusko už nikdy nebude môcť uskutočniť nezákonnú inváziu," dodala.



Starmerova kancelária na oficiálnej internetovej stránke uviedla, že premiér telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dvojica podľa vyhlásenia diskutovala o "pokroku" Trumpa v súvislosti s rokovaniami o prímerí s Ruskom.



Zelenskyj tiež informoval Starmera o situácii na fronte. Britský premiér zopakoval neochvejnú britskú podporu Ukrajine, tvrdí kancelária Starmera.



Ruský prezident podľa vyhlásenia Kremľa súhlasil s Trumpovým návrhom, aby Rusko a Ukrajina na 30 dní zastavili vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru. Putin dal príslušný rozkaz ruskej armáde.



Lídri sa dohodli, že Rusko a Spojené štáty vytvoria expertné skupiny pre ukončenie vojny na Ukrajine. Putin Trumpovi povedal, že je pripravený sa spoločne usilovať o trvalé riešenie situácie. Zároveň však podotkol, že musí ísť o riešenie, ktoré bude "komplexné, udržateľné a dlhodobé" a ktoré bude zohľadňovať bezpečnostné záujmy Ruska a základné príčiny konfliktu.



Putin takisto stanovil úplné zastavenie zahraničnej vojenskej pomoci aj výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou ako podmienku ukončenia vojny. Označil to za kľúčové preto, aby sa konflikt neeskaloval a aby sa jeho riešenie presmerovalo do politickej a diplomatickej roviny.



Zelenskyj uviedol, že v zásade podporuje 30-dňové zastavenie útokov na energetickú infraštruktúru vo vojne rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. Súčasne dodal, že treba od Washingtonu získať "podrobnosti" k dohode, ktorá je jedným z výsledkov telefonátu Trumpa s Putinom.



Medzičasom sa v utorok večer ukrajinskou metropolou Kyjev rozliehal zvuk sirén varujúcich pred útokom zo vzduchu. Z viacerých častí mesta súčasne hlásili výbuchy. Zelenskyj na sieti X uviedol, že Rusko útočí na civilnú infraštruktúru a zasiahlo aj nemocnicu v meste Sumy.