Britská vláda odmietla plán na postavenie novej kráľovskej jachty

Londýn 8. novembra (TASR) - Britská vláda odmietla plán na postavenie národnej vlajkovej lode, ktorá sa mala plaviť po svete ako "cestujúce veľvyslanectvo". Plavidlo malo stáť 250 miliónov libier (290 miliónov eur), vláda však rozhodla, že je potrebné okresať verejné výdavky a radšej posilniť obranu Británie proti Rusku. V utorok to napísala agentúra AP, informuje TASR.



Plán na postavenie lode, ktorá mala nahradiť slávnu kráľovskú jachtu Britannia, nový britský premiér Rishi Sunak neschválil. Britannia bola vyradená z prevádzky v roku 1997 a v súčasnosti je zakotvená v škótskom Edinburghu ako múzeum.



Postavenie novej lode presadzoval najmä britský expremiér Boris Johnson, avšak podľa kritikov išlo o "márnomyseľný projekt".



Parlamentný výbor pre obranu vlani upozornil, že "neexistujú dôkazy o tom, že by britské kráľovské námorníctvo z novej jachty akýmkoľvek spôsobom profitovalo". Dodal, že prevádzka lode by krajinu každoročne stála 30 miliónov libier (35 miliónov eur).



Britský minister obrany Ben Wallace uviedol, že radšej podporí získanie multifunkčných monitorovacích zaoceánskych plavidiel, ktoré budú chrániť podmorské káble a potrubia.



"Vo svetle ruskej nezákonnej a nevyprovokovanej invázie na Ukrajinu a faktu, že ruský prezident Vladimir Putin porušuje medzinárodné dohody zamerané na udržiavanie svetového poriadku, je správne, že je našou prioritou chrániť vlastnú národnú infraštruktúru," dodal Wallace.