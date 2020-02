Briti plánujú zastaviť udeľovanie víz nekvalifikovaným pracovníkom

Londýn 19. februára (TASR) - Britská vláda predstavila opatrenia, na základe ktorých od roku 2021 zastaví udeľovanie víz nekvalifikovaným pracovníkom. Informovala o tom v stredu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Ministerstvo vnútra oznámilo, že k občanom EÚ prichádzajúcim do Británie bude po skončení prechodného obdobia pristupovať rovnako ako k občanom z krajín mimo EÚ.



Pravidlá spoločného trhu EÚ platia v Británii do konca prechodného obdobia, ktoré trvá do 31. decembra 2020. Londýn a Brusel sa dovtedy musia dohodnúť na nových pravidlách.



Britská vláda podľa BBC nalieha na zamestnávateľov, aby sa prestali spoliehať na "lacnú pracovnú silu" z Európy a vynakladali úsilie na udržanie si zamestnancov a vývoj technológií.



Vláda sa podľa svojich vyjadrení snaží znížiť celkovú migráciu do Spojeného kráľovstva a chce zaviesť systém prijímania migrantov na základe bodovania tak, ako to sľúbila vo svojom volebnom programe. Nový systém podľa ministerky vnútra Priti Patelovej znamená, že do Británie budú môcť prísť len tí najlepší.



Zahraniční pracovníci, ktorí budú chcieť prísť do Británie, budú musieť ovládať anglický jazyk a mať pracovnú ponuku.



Hovorkyňa opozičných labouristov pre domáce záležitosti Diane Abbottová tieto opatrenia opísala ako vytváranie "nepriateľského prostredia", ktoré spôsobí ťažkosti v úsilí prilákať do Británie zahraničných pracovníkov.