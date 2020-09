Britská vláda súhlasila so zmenami v návrhu zákona o vnútornom trhu

Londýn 17. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu súhlasil so zmenami v návrhu zákona o vnútornom trhu, ktorý by mu umožnil porušiť vlani podpísanú dohodu o brexite, informovali agentúra DPA a stanica BBC.



Johnson chce týmto krokom podľa DPA zabezpečiť, že britský parlament tento návrh legislatívy na budúci týždeň schváli.



Návrh v pondelok prešiel úspešne v Dolnej snemovni fázou, ktorá sa nazýva druhé čítanie. To znamená, že teraz bude nasledovať ďalšia debata.



Kritici - vrátane mnohých poslancov premiérovej Konzervatívnej strany - upozorňujú, že porušenie dohody o brexite by mohlo byť porušením medzinárodného práva a takisto by mohlo narušiť dôveru EÚ a ďalších partnerov Británie.



Dvaja z búriacich sa konzervatívnych poslancov však v stredu spolu s úradom britského premiéra na Downing Street v spoločnom vyhlásení uviedli, že vláda sa po konštruktívnych rozhovoroch dohodla na predložení pozmeňovacieho návrhu k zákonu o vnútornom trhu.



Johnson chce podľa DPA vytvoriť zákonnú záchrannú sieť, ktorá mu udelí právomoc na zrušenie záväzkov vyplývajúcich z dohody o brexite. Tie sa týkajú zachovania otvorenej hranice medzi územím Severného Írska, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, a Írskom, ktoré je členským štátom EÚ.



Na základe pozmeňovacieho návrhu predloženého vládou však na zrušeniu týchto záväzkov bude potrebná debata a hlasovanie v parlamente.



Britská vláda minulý týždeň oznámila, že predloží návrh zákona, ktorý zámerne porušuje vlani podpísanú dohodu o brexite, teda vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



Podľa EÚ však tieto plánované zmeny predstavujú porušenie medzinárodného práva. EÚ podľa Johnsona hrozí zavedením colnej hranice v Írskom mori, ktorá by oddelila Severné Írsko od zvyšku Británie.