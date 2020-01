Vláda utrpela v Snemovni lordov štvrtú porážku pri zákone o brexite

Londýn 21. januára (TASR) - Vláda britského premiéra Borisa Johnsona utrpela štvrtú porážku pri zákone o tzv. brexite, keď členovia nevolenej hornej komory parlamentu hlasovali v utorok za to, aby ostrovná krajina poskytovala ochranu detským utečencom aj po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Johnsonovi konzervatívci získali v predčasných parlamentných voľbách 12. decembra výraznú väčšinu v Dolnej snemovni, a preto začiatkom tohto mesiaca tamojší zákonodarcovia rýchlo schválili legislatívu potrebnú pre odchod Británie z EÚ, naplánovaný na 31. januára.



Avšak horná komora, Snemovňa lordov, kde Johnsonova vláda nemá väčšinu, urobila v pondelok v zákone tri zmeny. Tie sa týkajú aj práv občanov EÚ po brexite. Lordi napríklad schválili zmenu, podľa ktorej občania EÚ žijúci v Británii musia po brexite dostať fyzický dokument potvrdzujúci ich právo na pobyt v ostrovnej krajine.



V utorok lordi schválili pomerom hlasov 300 k 220 ďalšiu zmenu - vláda má zaručiť, aby sa detskí utečenci bez sprievodu dospelého mohli pripojiť k svojim príbuzným, už žijúcim v Británii. Tento sľub totiž dala Johnsonova predchodkyňa Theresa Mayová, ale do textu zákona sa nedostal.



"Signál, ktorý vláda týmto vysiela, je veľmi negatívny, nie je to humánny signál," povedal Alf Dubs, člen Snemovne lordov z opozičnej Labouristickej strany, ktorý ušiel v detstve do Británie pred nacistami a ktorý túto zmenu v zákone navrhol.



Hovorca Johnsona upozornil, že vláda sa bude snažiť zvrátiť tieto zmeny urobené v legislatíve pre brexit, keď sa tá vráti do Dolnej snemovne na nové schvaľovanie. To má prebehnúť v stredu 22. januára.