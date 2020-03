Britská vláda žiada zraniteľné osoby, aby zostali tri mesiace doma

Londýn 22. marca (TASR) - Až 1,5 milióna ľudí v Británii, ktorí patria do skupín obyvateľstva najviac ohrozených novým koronavírusom, by malo zostať doma po dobu najmenej 12 týždňov. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie tamojšej vlády.



Zdravotníci požiadali tých, ktorí majú vážne ochorenia, ako je rakovina kostí či krvi a cystická fibróza, alebo ktorí podstúpili transplantáciu orgánov, aby urobili všetko, čo je v ich silách a pred vírusom sa chránili vrátane dlhodobého zdržiavania sa vo svojich domovoch.



"Ľudia by mali zostať doma, chrániť našu NHS (Národnú zdravotnú službu) a zachraňovať životy," uviedol minister pre miestnu samosprávu Robert Jenrick. Dodal, že vláda žiada "mimoriadne zraniteľné osoby", aby podnikli "ďalšie kroky, aby sa chránili".



"Ľudí označovaných za príslušníkov jednej alebo viacerých ohrozených skupín bude kontaktovať praktický lekár, špecialista alebo obaja, ktorí im dôrazne odporúčajú, aby zostali nasledujúcich 12 týždňov doma," píše sa vo vyhlásení ministerstva.



V Británii evidujú už viac ako 5000 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. Ochoreniu celkovo podľahlo 233 pacientov.