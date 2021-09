Britská vláda zrušila plány s očkovacími pasmi

Na archívnej snímke britský minister Sajid Javid 13. februára 2020. Foto: TASR/AP

Londýn 12. septembra (TASR) - Britská vláda zrušila plány na povinné predkladanie očkovacích pasov pri vstupe na miesta hromadných podujatí v Anglicku, ako sú nočné kluby. Oznámil to v nedeľu minister zdravotníctva Sajid Javid.Vláda predtým avizovala túto povinnosť od konca septembra napriek nesúhlasu podnikov v tomto sektore i časti konzervatívnych poslancov, píše agentúra AFP.Javid však v nedeľňajšom vyjadrení uviedol, že vláda už nepovažuje takéto opatrenie za potrebné v situácii, keď sú zaočkované veľké počty obyvateľov." povedal Javid pre stanicu BBC.V Spojenom kráľovstve je plne zaočkovaných už viac ako 80 percent obyvateľov vo veku od 16 rokov a očakáva sa, že čoskoro oznámia, či budú vakcíny podávané aj vekovej skupine 12- až 15-ročných, približuje AFP.Javid vo vysielaní stanice Times Radio spresnil, že kľúčovým faktorom pre zmenu rozhodnutia bolo to, že na rozdiel od niektorých iných krajín, ktoré zaviedli tzv. covidpasy, zaznamenalo Anglicko "" vakcín.Oznámenie prišlo po tom, ako vláda Škótska vo štvrtok schválila zavedenie očkovacích pasov od budúceho mesiaca pre ľudí, ktorí chcú navštevovať nočné kluby a hudobné festivaly.Javid v reakcii na správy médií o tom, že britská vláda tiež zruší cestovné obmedzenia vrátane nákladných PCR testov pred odchodom do zahraničia a pri návrate do krajiny, pre televíziu Sky News povedal, že to chce urobiť "".Minister tiež potvrdil, že vláda navrhne odvolanie niektorých mimoriadnych právomocí, ktoré dostala počas pandémie, vrátane možnosti uzatvárať podniky a školy." vyhlásil pre Times Radio.