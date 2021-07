Britská vláda zvažuje postihy za obťažovanie žien na verejnosti

Londýn 21. júla (TASR) – Britská vláda zvažuje, že zavedie trestnoprávne postihy za pískanie na ženy a iné spôsoby ich obťažovania na verejnosti. Informovala o tom v stredu ministerka vnútra Priti Patelová, ktorú citovala agentúra AFP.



Vláda premiéra Borisa Johnsona plánuje čoskoro zverejniť návrhy legislatívnych zmien, ktoré by mali zintenzívniť boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách.



Ide o reakciu na marcový únos a vraždu 33-ročnej Sarah Everardovej, ktorá zmizla, keď sa vracala peši domov ulicami Londýna. Prípad vyvolal v britskej verejnosti rozsiahle pobúrenie a zároveň tlak na zlepšenie bezpečnosti žien na verejných priestranstvách.



Ministerka vnútra Patelová tejto problematike venovala svoj článok, ktorý vyšiel v stredajšom vydaní britského denníka The Times. Vláda podľa nej zvažuje, že by sa mohli zaviesť trestnoprávne sankcie napríklad za charakteristický spôsob popiskovania a ďalšie podobné skutky, ktoré znepríjemňujú život ženám na verejnosti. Podľa Patelovej by takéto činy mohli byť v budúcnosti zahrnuté do kategórie trestných činov sexuálneho obťažovania.



„Som odhodlaná zabezpečiť príslušné zákony, ale aj ich praktické fungovanie, aby ženy aj dievčatá vedeli, že ich obavy berieme vážne," uviedla Patelová. Okolnosti vraždy Sarah Everardovej podľa nej ukázali, že je potrebné urobiť viac v záujme ochrany obetí a prevencie takýchto zločinov.



Súčasťou návrhov britskej vlády zameraných proti násiliu na ženách majú byť aj postihy kontroverzných skúšok panenstva, ktoré sa údajne vykonávajú na niektorých britských klinikách. Patelová označila takéto zákroky za „barbarské".



Podľa kritikov však pripravované návrhy Johnsonovho kabinetu nie sú dostatočne razantné a konkrétne. Aktivistky za práva žien napríklad vyjadrili sklamanie, že balík opatrení nezahŕňa úplne nový zákon o sexuálnom obťažovaní na verejnosti.