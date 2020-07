Dlhoročný boj s chorobou prehral filmový režisér Alan Parker

Londýn 31. júla (TASR) – Vo veku 76 rokov zomrel v piatok po dlhej chorobe britský filmový režisér, scenárista a producent Alan Parker, tvorca snímok ako Bugsy Malone (1976), Polnočný expres (1978), Horiace Mississippi (1988) či Evita (1996). Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na Parkerovu rodinu.



Alan Parker sa narodil 14. februára 1944 v Londýne a začínal na pozícii copywritera. Rýchlo sa však vypracoval a začal nakrúcať reklamy.



Patril medzi žánrovo najuniverzálnejšieho britského filmára. V jeho filmografii sa nájdu muzikály, film noir, dráma, komédia i gangsterka.



Medzi jeho známe filmy patria aj Angel Heart (1987), Navštívte raj (1990) či Angelin popol (1999). V roku 1982 Parker natočil film o hudobnej skupine Pink Floyd s názvom Pink Floyd: The Wall.



V roku 1974 nakrútil pre stanicu BBC film The Evacuees (Evakuovaní), ktorý bol ocenený cenou Britskej akadémie filmového a televízneho umenia (BAFTA). Bola to prvá zo siedmich cien, ktoré mu akadémia neskôr udelila. V roku 1984 získal aj ocenenie za výnimočný prínos britskej kinematografii a v roku 2003 za celoživotné dielo. Dvakrát bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší režisér.



Parker bol takisto jedným zo zakladajúcich členov združenia britských režisérov a pôsobil aj ako prvý predseda inštitúcie UK Film Council, ktorá vznikla v roku 2000 s cieľom rozvíjať a propagovať filmový priemysel vo Veľkej Británii. V roku 1995 mu bol udelený Rad britského impéria a v roku 2002 získal rytiersky titul.