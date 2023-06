Vo veku 87 rokov zomrela herečka a bývalá politička Glenda Jacksonová

Londýn 15. júna (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrela v stredu v Londýne britská herečka a bývalá labouristická politička Glenda Jacksonová. Počas svojej kariéry získala dvakrát Oscara. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky stanice Sky News.



Jacksonovej agent pre Sky News uviedol, že herečka zomrela po krátkej chorobe vo svojom domove v Blackheath na juhovýchode Londýna. Počas hereckej kariéry dvakrát získala cenu Americkej akadémie filmových umení a vied (známu ako Oscar) pre najlepšiu herečku. V roku 1970 za úlohu vo filme Zamilované ženy (Women in Love) a o tri roky neskôr za film Na úrovni (Touch of Class). Získala aj tri ceny Emmy a jedno ocenenie Tony.



Členkou Labouristickej strany bola od roku 1950. V roku 1992 bola po prvý raz zvolená za poslankyňu Dolnej snemovne britského parlamentu, kde pôsobila do roku 2015. Od mája 1997 do júla 1999 sa stala štátnou tajomníčkou na ministerstve dopravy.



Jacksonová sa narodila 9. mája 1936 v anglickom grófstve Chesire. V rokoch 1958-1976 bola vydatá za Roya Hodgesa, s ktorým má jedného syna.



Britská kráľovná Alžbeta II. jej v roku 1978 udelila Rad britského impéria (CBE).